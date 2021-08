"Reinas del Show" vs "La Voz Perú": ¿Qué programa lideró el ráting el sábado 21 de agosto? | Fuente: Composición

"Reinas del Show" sigue posicionándose como el líder del ráting de los sábados. Esta vez, lo que provocó un puntaje de 15.1 en la tabla fue la discusión entre Allison Pastor y Gisela Valcárcel que terminó en la renuncia de la bailarina.

Este cruce de palabras también generó una serie de comentarios en las redes sociales a favor de la esposa de Erick Elera. El programa que le sigue es "El Reventonazo de la Chola" con 10.1 y como tercer lugar, "JB en ATV" con 9.3 puntos de ráting.

Sin embargo, el gran ausente es "La Voz Perú" que, a pesar de estar cerca del final de su temporada para darle pase a "La Voz Senior" y conocer al ganador de este año, se posicionó en el puesto 12 y obtuvo 5.3.

¿Qué pasó en "Reinas del Show" con Allison Pastor?

La última emisión de "Reinas del show" no estuvo exenta de tensión. La concursante Allison Pastor, esposa de Erick Elera, decidió renunciar en vivo al espacio de baile luego de protagonizar un cruce de palabras con la conductora Gisela Valcárcel.

En la novena gala, los jurados no se mostraron conformes con la presentación de la bailarina y optaron por llamar a los coreógrafos para preguntarles que si había un error en el baile. En ese momento, Pastor reveló que no se sentía feliz con la música ni con la edición, a lo que su pareja en la pista aseguró que no le hicieron caso a ella cuando pidió los cambios.

Ante esto, Gisela Valcárcel defendió a la producción de “Reinas del show” y pidió que no especulen sobre un posible favoritismo, así que Allison Pastor decidió renunciar al programa.

“Yo asumo toda la responsabilidad, yo soy la que está hablando y realmente doy un paso al costado y que gane la que tenga que ganar. Muchas gracias por la oportunidad, me retiro”, dijo.

Los 10 programas más vistos el sábado 21 de agosto:

1. "Reinas del Show" - 15.1

2. "El reventonazo de la Chola" - 10.1

3. "JB en ATV" - 9.3

4. "Estás en todas" - 8.1

5. "Los milagros de la rosa" - 7.0

6. "María Mercedes" - 6.6

7. "América Noticias - Edición Sabatina" - 6.5

8. "María la del barrio" - 6.4

9. "Cinescape" - 5.9

10. "Los milagros de la rosa" - 5.6

