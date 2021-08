Conoce a las finalistas del programa "Reinas del Show". | Fuente: América TV

“Reinas del Show” llega a su gala final este sábado 28 de agosto. El programa de baile conducido por Gisela Valcárcel elegirá hoy a su ganadora entre las participantes que clasificaron a la última etapa: Korina Rivadeneira, Jazmín Pinedo, Milena Zárate, Carla “Cotito” Rueda y Leslie Moscoso.

¿Quiénes pasaron a la final de “Reinas del Show”?

Tras una agitada gala el pasado sábado, la competencia se quedó con la participación de la voleibolista Carla “Cotito” Rueda, la presentadora Jazmín Pinedo, la modelo Korina Rivadeneira, la actriz y cantante Milena Zárate, y la actriz y bailarina Leslie Moscoso, quien se unió al grupo en reemplazo de Allison Pastor.

Las cinco participantes se preparan para dejarlo todo en la pista esta noche y llevarse la victoria en el programa “Reinas del Show”. Hoy 28 de agosto a las 9:00 p.m. se vivirá la décima gala, “La gran final”, y la ganadora recibirá un premio en soles, además de la tan anhelada corona.

Durante la temporada, la competencia de baile también contó con la participación de Janet Barboza, Paula Manzanal, Jossmery Toledo, Allison Pastor y María Victoria Santana, “La Pánfila”, también fueron parte de esta competencia.

La esperada final de “Reinas del Show”

Korina Rivadeneira, Jazmín Pinedo, Milena Zárate, Carla “Cotito” Rueda y Leslie Moscoso llegan a la primera ronda con refuerzos. Jazmín Pinedo bailará con Gino Asseretto y Jota Benz; Korina Rivadeneira se lucirá junto a Diana Sánchez y Angie Arizaga; Milena Zárate tendrá como compañero a Víctor Hugo Dávila, Carla Rueda llega con Mirella Paz y Alejandra Sánchez, y Leslie Moscoso contará con la compañía de Fernando Armas.

Las competidoras de “Reinas del Show” que pasen a la segunda ronda bailarán una “Cumbia a ciegas”, en donde tendrán los ojos vendados. Y en la tercera y última ronda, se vivirá un “Vals de película”, en donde se elegirá a la reina del show.

El jurado VIP de “Reinas del Show”

Además del jurado de piso, Santi Lesmes, Morella Petrozzi, Belén Estévez y Carlos Cacho, estarán presentes en el set Armando Barrientos, Alfredo Dinatale, Patricia Cano y Emilia Drago.

Allison Pastor se retira en vivo de “Reinas del Show”

La última emisión de "Reinas del Show" no estuvo exenta de tensión. La concursante Allison Pastor decidió renunciar en vivo al espacio de baile luego de protagonizar un cruce de palabras con la conductora Gisela Valcárcel.

En la novena gala, los jurados no se mostraron conformes con la presentación de la bailarina y optaron por llamar a los coreógrafos para preguntarles que si había un error en el baile. En ese momento, Pastor reveló que no se sentía feliz con la música ni con la edición, a lo que su pareja en la pista aseguró que no le hicieron caso a ella cuando pidió los cambios.

Ante esto, Gisela Valcárcel defendió a la producción de “Reinas del show” y pidió que no especulen sobre un posible favoritismo, así que Allison Pastor decidió renunciar al programa.

“Yo asumo toda la responsabilidad, yo soy la que está hablando y realmente doy un paso al costado y que gane la que tenga que ganar. Muchas gracias por la oportunidad, me retiro”, dijo.

