"Reinas del Show" llega a su final con cuatro finalistas en la competencia. | Fuente: Composición (Instagram)

El próximo sábado 6 de noviembre, "Reinas del show" dará cierre a su segunda temporada. Bajo la conducción de Gisela Valcárcel, el programa de baile coronará a una de las cuatro finalistas que han llegado imponerse a lo largo de las ediciones precedentes.

Así, en la novena gala del 'reality', lucharán por el primer lugar las concursantes Brenda Carvalho, Isabel Acevedo, Vania Bludau y Gabriela Herrera. Sin embargo, solo las dos primeras consiguieron pasar de manera directa a la gran final, mientras que las otras dos tienen que luchar por salvarse de la sentencia.

"Bailarán durante las dos horas de la próxima semana Brenda Carvalho e Isabel Acevedo, préparense para los tres bailes", adelantó Gisela Valcárcel en la octava gala.

Sobre las otras dos participantes, la popular 'Señito' reportó que Gabriela Herrera, quien llegó a acumular solo 80 puntos, "deberá batirse a duelo" con Vania Bludau. "Y solo una de ellas estaría en la última ronda", apuntó.

Hora de la final de "Reinas del Show"

A diferencia de sus anteriores emisiones, este sábado 6 de noviembre, "Reinas del show" se transmitirá a partir de las 10 p.m. Gisela Valcárcel fue quien anunció este cambio en el horario, pues previamente se llevará a cabo la Teletón a nivel nacional.

"Señoras y señores, gracias por esta noche. Que Dios los bendiga, la próxima semana estamos desde muy temprano en todos los hogares del Perú con Teletón hasta las 10 de la noche, y a las 10 empieza la gran final de 'Reinas del show'", señaló.

La temporada pasada, Korina Rivadeneira resultó como la ganadora del programa de baile. En esta segunda entrega, de las diez que entraron al principio, solo cuatro se encuentran tentando la corona.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x17 Historias de terror, Venom y otros desvaríos

En este episodio compartimos por qué nos gustan (o no nos gustan) las películas de terror. Antes, por supuesto, te damos nuestra opinión acerca de VENOM (y por qué quizás deberías reconsiderar verla si aún no lo has hecho), pasando por las cuestionables prácticas de una cadena de cine y hasta de la canción criolla hablamos. Está variado el episodio, así que dale PLAY.