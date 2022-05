Renzo Shculler afirmó que volvería a trabajar con Gian Piero Díaz, tras su ingreso a "Esto es Guerra"

La semana pasada, Renzo Schuller se integró a la conducción de “Esto es guerra”, en reemplazo de María Pía Copello. El sábado pasado, el flamante conductor apareció en “El reventonazo de la Chola”, donde se le dio la bienvenida, y no pudo evitar preguntarle por Gian Piero Díaz, con quien condujo “Combate”.

Ernesto Pimentel, en su rol de la Chola Chaubuca, le preguntó cómo se sentía al volver a un programa de competencia. Como ya había mencionado en su presentación, a inicios de semana, Renzo respondió que busca dejar en alto el nombre de “Combate”.

“Son muchos sentimientos encontrados, hace mucho tiempo que me había alejado de los realities de competencia, y volver para mí es un placer, porque me vuelvo a encontrar con chicos que no veía hace mucho tiempo, todos los combatientes. Y ahora con la posibilidad de levantar esa copa que tanto queremos, sacando el nombre de los combatientes. Esa es la idea” expresó.

Más adelante, la Chola Chabuca le preguntó si volvería a trabajar con Gian Piero Díaz. “Uno nunca sabe, ¿por qué no? Podría ser”, respondió Renzo Schuller, a lo que Ernesto Pimentel replicó: “¿No lo descartas?”. “No, para nada” respondió el nuevo conductor de Esto es Guerra.

¿Qué dijo Gian Piero Díaz tras el ingreso de Renzo Schuller a "Esto es Guerra"?

El ingreso de Renzo Schuller como reemplazo de María Pía Copello en la conducción de "Esto es Guerra", ha generado reacciones divididas en las redes sociales. Incluso, la propia Magaly Medina se animó a opinar sobre el nuevo reto en la trayectoria del popular "Shu shu".

Sin embargo, la declaración que ha concitado mayor atención de algunos medios fue la de su excompañero, Gian Piero Díaz. Como se recuerda, ambos personajes estuvieron en la conducción del desaparecido reality, "Combate", por un periodo de casi 8 años.

Posteriormente, "Combate" fue absorbido por "Esto es Guerra" y Gian Piero Díaz fue presentado como nuevo conductor del programa junto a Mathías Brivio. Al parecer, esto no fue del agrado de Renzo Schuller, quien, en ese entonces, prefirió no hablar sobre el tema.

El reciente jale de Renzo Schuller a "Esto es Guerra", motivó a la prensa de espectáculos a buscar las declaraciones de Gian Piero Díaz; no obstante, el conductor evitó opinar al respecto porque sólo está enfocado en su trabajo.

"No voy a comentar nada al respecto, prefiero no hacerlo. Les mando un cariño muy grande, estoy tranquilo acá, estoy haciendo lo que me gusta, chambeando duro y parejo con las dos producciones. Yo me preocupo más por mi equipo y por mi producción", contestó.

