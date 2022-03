Ricardo Morán se identificó con participante de "Perú tiene talento"

“Perú tiene talento” continúa en sus fases eliminatorias y mostrándonos la diversidad de habilidades de peruanos, que aprovechan esta oportunidad para darse a conocer. Como desde hace nueve sábados, el jurado, compuesto por Gianella Neyra, Mimy Succar, Ricardo Morán y Renzo Schuller, escucharon las historias de sus participantes y tuvieron palabras de aliento para ellos.

En esta última edición, destacó el intercambio entre Ricardo Morán y Fabrizio Salazar, un joven cantante de Iquitos, quien reveló que dudó presentarse en el programa a causa de su sobrepeso, el cual afecta bastante su confianza.

“El estar aquí es un reto para mí, ya que rompí una barrera que yo tenía porque, como pueden ver, sufro de sobrepeso, y la inseguridad que tenía con eso me impedía soltarme un poco más o presentarme”, expresó Fabrizio, de 16 años.

En ese momento, Ricardo Morán tomó la palabra para solidarizarse con el joven, y revelar que el también tiene sobrepeso: “Al igual que tú, yo durante toda mi vida he sufrido por el sobrepeso… Ahorita, donde me ves, peso casi 110 kilos, sin nada que me quede, sin sentirme a gusto y entiendo perfectamente como te sientes. El hecho de que estés parado aquí, ya significa muchísimo para todas las personas como tú y como yo, que pasamos por lo mismo”.

Fabrizio interpretó “La nave del olvido”, de José José, y su interpretación le dio cuatro votos a favor de parte del jurado, con lo que pasó a la siguiente fase.

Imitación y parada de manos en “Perú tiene talento”

La última edición de “Perú tiene talento” tuvo otros momentos realmente sorprendentes y emotivos, como fue la participación de Diego Salinas, un joven actor e imitador proveniente de Ica, que sorprendió al jurado con un popurrí de canciones de Miguel Bosé, José Feliciano, Carmencita Lara, Rossy War, Eros Ramazzotti, entre otros.

"Se nota cuando una persona domina el escenario, se nota que tienes expericnia como actor y como imitador. Felicitaciones", le dino Renzo Schuller a Diego Salinas, después de lo cual pasó la calificación del jurado con cuatro votos a favor.

Quien recibió calificación unánime fue Luis Alberto Ramos, un joven que realizó un número de parada de manos. La elasticidad y fuerza del participante, ya sea sobre el suelo, o sobre unos soportes metálicos, sorprendieron a todos.

"Luis Alberto, qué impresionante. Qué fuerza. Realmente me ha impactado verte, tenía miedo de que te fueras a caer. He estado pegada todo el rato mirándote. Así que, de verdad, te felicito”, le manifestó Gianella Neyra.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.