Ricardo Morán Vargas es un productor, guionista, escritor, actor y director de teatro, cine y televisión. | Fuente: Facebook | Ricardo Morán

Ricardo Morán habló sobre el fin de Yo Soy, el reality de imitación musical que dejó de emitirse en julio de este año, luego de acumular más de 30 temporadas en la televisión nacional. En entrevista con el programa En Escena, de RPP Noticias, el productor precisó que la exitosa franquicia necesita un merecido descanso.

"Este año nos hemos despedido de Yo Soy con la gran final, la temporada de aniversario y la temporada 10 años. Ahora, Yo Soy está descansando, así como a veces uno tiene que tomarse un 'break', el programa se ha tomado un descanso", detalló.

Sobre el posible regreso del reality a la pantalla chica, Morán sostuvo que la fecha es incierta, pues aún no existen conversaciones al respecto entre el equipo de producción y los dueños de Latina.

"¿Cuándo va a acabar ese 'break'? No lo sé yo, no lo sabe 'Rayo en la Botella', la productora que tengo con Anita Roca Rey, pero más importante, no lo ha decidido el canal quienes son los que toman estas decisiones. Lo único en lo que nos hemos puesto de acuerdo, por primera vez en 10 años, es que Yo Soy se merece su descanso", precisó.

"Yo soy, ha sido muy generoso"

Ricardo Morán tampoco tiene una fecha prevista de cuándo se retomarán las conversaciones para un posible regreso del programa reality, descartando que esto vaya a ocurrir el próximo año.

"Yo Soy tiene que descansar, se lo merece. Ha sido muy generoso con el canal, ha sido muy generoso con los participantes, ha sido muy generoso con los miembros del jurado, los conductores y con 'Rayo en la Botella', que gracias al programa existe", comentó.

Yo Soy fue un concurso de imitación musical peruano, fue estrenado el 9 de abril de 2012 y finalizado el 2 de julio de 2022 por Latina. Es la versión peruana del programa de televisión europeo My Name is..., de Endemol, el cual tiene varias versiones en otros países.

¿Quién fue el ganador de la última temporada de Yo Soy?

Toño Muñoz, imitador de Rauw Alejandro, fue el ganador de Yo soy en su edición por sus 10 años. El cantante venció a los imitadores de Carlos Vives, Christian Nodal, Anna Carina, Bryan Arámbulo y Joe Arroyo.

Al escuchar su nombre, Muñoz no pudo contener las lágrimas y dedicó el trofeo a su familia. Como se recuerda, Ricardo Morán reconoció el talento del cantante conocido artísticamente en la escena nacional como Barúa, y le pronosticó un gran futuro:

“Tú naciste para esto, este es tu lugar. Esta es la mejor presentación que has hecho en tu historia en Yo soy con tus dos personajes diferentes. Hoy has manejado el Auto-Tune como si fueras un experto, usándolo en la armonía perfecta con las notas exactas. Te has movido de un espacio cerrado a uno abierto, parecían los MTV”, dijo el productor de TV en las presentaciones anteriores de 'Rauw Alejandro'.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.