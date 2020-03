Rodrigo González y Magaly Medina | Fuente: Instagram

Magaly Medina tuvo en el set de su programa “Magaly Tv: la firme” a Rodrigo González, más conocido como ‘Peluchín’. Conversaron sobre diversos temas, entre ellos sobre diversos personajes de la farándula peruana.

Las casi dos horas de programa fueron insuficientes para que los personajes hablen de todo lo que el público esperaba, por lo que cerraron la edición con una divertida batalla de gallos, en la que Rodrigo González y Magaly Medina se dijeron de todo.

Primero, Magaly Medina le recordó a ‘Peluchín’ cuando le advirtió que la televisión era difícil, pero González contraatacó al mencionar el tiempo en que la popular ‘Urraca’ trabajó en Latina conduciendo el noticiero matinal, pese a que no era lo suyo.





En medio de risas y aplausos del público que acudió al set de televisión de ATV, Magaly Medina recalcó que ‘Peluchín’ dejó Latina y fue reemplazado por la exproductora Cathy Sáenz y la modelo Janet Barboza, con quien el exconductor tiene varias rencillas.

Sin embargo, González aprovechó el momento para recordar la vez enque el futbolista Jefferson Farfán le rechazó una entrevista a Magaly, pese a que está viajó hasta Moscú. Ambos personajes fueron duros al hablar sobre su trabajo en la televisión, pero al final, tanto Rodrigo González como Magaly Medina mostraron que entre ellos existe una amistad muy grande.

'PELUCHÍN' Y SU RELACIÓN CON JEFFERSON FARFÁN

Durante el programa, 'Peluchín' contó detalles de cuando conoció a Jefferson Farfán. "Me lo presentan y me cayó muy bien porque es buena gente y no es mala persona. Es súper buena gente con sus amigos. Fue la impresión que me dio", agregó.

Además, el expresentador mencionó que el futbolista de la Selección Peruana le daba información para su programa de televisión y cuando él las hizo públicas, fue bloqueado por Farfán.