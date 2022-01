Sebatián Landa, josé Feliciano, volvió a ser elogiado por el jurado de "Yo Soy: Grandes Batallas". | Fuente: Instagram / Sebastián Landa

Nadie le quita lo ganado. A fines de año, el imitador de José Feliciano”, Sebastián Landa, se hizo con una silla de consagrado, tras ganar un parejo duelo contra Django. Ayer por la noche, fue retado por Rubén Zeña, quien emula a Farruko, y dejó en claro, una vez más, que es uno de los grandes de la edición internacional de “Yo Soy: Grandes Batallas”.

El jurado del programa quedó rendido, como fue el caso de Jorge Henderson quien, tras recordar al Feliciano de los años setenta, le dijo a su imitador: “Realmente, cuando uno mira el cuadro ya no hay pinceladas; hay un brochazo gigantesco, y se nos está convirtiendo el cuadro en realidad. ¡Eres Feliciano! Vas por un camino enorme”.

La actuación de Sebastián Landa fue tan buena, que al mismo imitador de Farruko no le quedó más que aplaudir a su contrincante. No obstante, el jurado también tuvo palabras de elogio para él: "Qué alegría me da verte mejorando. Veo mucho potencial en ti. Nos has sorprendido gratamente. Entonces, sigue trabajando”, fueron las palabras de Janick Maceta.

La ex Miss Perú, que votó por el cantante urbano, también elogió al imitador de José Feliciano: “Sebastián, no puedo más contigo, de verdad. Eres perfección; no tienes ningún error”. En tanto, Mauri Stern añadió “Insoportablemente talentoso. Una belleza”.

En su último mensaje de Instagram, subido a la red antes de empezar el programa, Sebastián Landa escribió "Espero hoy me reten", y el deseo se le cumplió, pero estuvo a la altura de la situación.

Sebastián Landa: ¿Quién lo animó a regresar a "Yo Soy"?

La edición internacional de “Yo Soy: Grandes Batallas” sigue regalándonos hermosos enfrentamientos, como fue el de Sebastián Landa (José Feliciano) contra Jairo Tafur (Django), que marcó el retorno del primero al set del programa concurso. A través de su cuenta de Instagram, Landa agradeció a uno de los jurados, Mauri Stern, por su regreso.

En la imagen se ve a Sebastián Landa posando junto con el ex Mecano. La foto va acompañada del mensaje: “Seguimos en la silla! Gracias a @mauri_stern_music por pedir que regrese a Yo Soy, él me convenció de que vaya a retar! Gracias Mauri”.

Quienes han estado siguiendo “Yo Soy: Grandes Batallas” saben que el imitador de José Feliciano volvió al programa tras desafiar a Django, personificado por Jairo Tafur, a quien le arrebató su silla de consagrado tras ganar este reñido duelo. Ahora sabemos que su retorno se debe a la intervención del cantante mexicano.

“Ahora a seguir cantándole a mi hermoso Perú y a todo el mundo. Los quiero mucho. Todo mi arte es para ustedes”, finaliza el mensaje del Sebastián Landa, que ahora dice sentirse más cómodo con el trato del jurado, de quienes dijo días atrás que “antes no eran así”.

