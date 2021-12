El músico Mauri Stern forma parte de la mesa del jurado en "Yo Soy: Grandes Batallas Internacional". | Fuente: Difusión

En una nueva edición de "Yo Soy: Grandes Batallas Internacional", el músico Mauri Stern, que forma parte del jurado, volvió a enfilar sus ácidos comentarios contra un concursante. Esta vez, le tocó el turno al imitador de Farruko.

Nuevos participantes aspiraban a tomar asiento en la silla de los consagrados y, para conseguirlo, debieron enfrentarse en un duelo. Así, quienes dan vida en el escenario a Farruko y Robert Smith se presentaron en el set del show.

Luego de sus números, Mauri Stern tomó la palabra y se dirigió al imitador de Farruko: "Amigo, lo que acaba de pasar en el escenario no se lo puedo perdonar ni a un amigo (...) Más, si hemos crecido juntos, nos hemos forzado, nos hemos disculpado".

"Yo, artísticamente, siento un abandono del personaje, un abandono vocal, un abandono de afinación", añadió el exintegrante de Magneto.

Su punto de vista, sin embargo, no fue compartido por otros miembros del jurado, como Jorge Henderson. Pero Mauri Stern se defendió: "El tipo empezó muy mal hace mucho tiempo, mejoró. Creo que en estos dos años de la pandemia, no has hecho la chamba o no escogiste la canción correcta (...) Cómo ayudarte como amigo sincero".

Finalmente, el imitador del vocalista de The Cure fue quien logró mantenerse en su silla de consagrado.

Mauri Stern y su estilo en "Yo Soy"

En una pasada conversación con RPP Noticias, cuando Mauri Stern entró a la televisión peruana como el jurado de "Yo Soy: Grandes Batallas" que lanzaba duras críticas contra los imitadores, se le preguntó por su estilo mordaz y respondió:

"Es parte de mi esencia como he crecido en la industria de la música: atrás con Magneto, después como manager y luego como productor ejecutivo y artístico en proyectos de Franco de Vita, Alejandra Guzmán, Ha*Ash o Ednita Nazario…".

Asimismo, Mauri Stern afirmó que el público del programa "agradece el ser directo". "Porque la gente se ha vuelto así. La gente se ha vuelto cada vez más experta en lo que le gusta o no, y eso se agradece", manifestó el pasado mes de enero.

Al responder sobre su labor como jurado, el exMagneto dijo: "Me trajeron a las “grandes batallas”. Si me traen a audiciones o a un proceso distinto, será tal vez otra cosa, igual con exigencia y los ayudaré de una manera distinta. Pero para mí, en grandes batallas, hay consagrados y excelencia, y ayudar a alguien de medio para abajo, no. Ayudamos de medio para arriba".

Actualmente, Mauri Stern comparte la mesa del jurado de "Yo Soy: Grandes Batallas Internacional" con Janick Maceta, Jorge Henderson y Katia Palma.

