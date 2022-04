Valerie Vásquez de Velasco se suma la conducción de 'Encendidos' de RPP Noticias | Fuente: Intagram | Valerie Vásquez de Velasco

La periodista Valerie Vásquez de Velasco pasó a formar parte de la familia de RPP Noticias tras ser presentada como la nueva conductora del programa "Encendidos", el espacio matutino donde se presentan y analizan temas de actualidad, salud, deportes y entretenimiento.

Mauricio Fernandini, quien ahora hará dupla con la comunicadora, fue el encargado de darle la bienvenida, destacando su larga trayectoria en diversos medios de comunicación. Valerie aprovechó su presentación para compartir sus impresiones sobre este nuevo reto profesional.

"Me han dado una bienvenida que realmente me tiene emocionada. Realmente es una responsabilidad y una experiencia nueva que me da la oportunidad de estar en RPP; además de llegar a todo el Perú, y de poder tratar de mejorar este país, que es lo que quisiéramos hacer todos", expresó.





"ES BONITO PODER ENTRAR A UNA FAMILIA"

En otro momento de su presentación, Vásquez de Velasco resaltó el trabajo de todo el equipo de "Encendidos", el cual la acompañará desde el lunes 2 de mayo a partir de las 10 de la mañana por las plataformas de RPP Noticias.

Además de Mauricio Fernandini, el panel de especialistas del programa también se sumó a la bienvenida. El doctor Elmer Huerta, Manolo Rojas y Andrea Closa expresaron su entusiasmo por contar con la experiencia y profesionalismo de Valerie.

"En verdad, estoy aguantándome las lágrimas porque es bonito poder entrar a una familia que, sobre todo, quiere hacer las cosas con responsabilidad y con corazón; así que vamos con esa intención, por supuesto", agregó la periodista.

Valerie Vásquez de Velasco estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima y, posteriormente, Periodismo Internacional y Países del Sur en la Universidad Complutense de Madrid. Desde 1999 ha conducido distintos programas periodísticos.

