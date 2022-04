Valerie Vásquez de Velasco formará parte del equipo periodístico de 'Encendidos' a partir del lunes 2 de mayo desde las 10 a.m. La comunicadora conversó con Mauricio Fernandini sobre su deseo de formar parte de esta casa radial.

“En realidad es algo que soñé hace mucho tiempo, ya habíamos trabajado hace mucho”, le dijo a su compañero para el programa Nada está dicho. “Voy a estar encantada de trabajar aquí”, agregó. Con una basta experiencia en televisión, Vásquez reveló que hacer radio es una de sus pasiones y esta es su oportunidad.

“Me parece que la televisión me ha dado mucho, estoy agradecida, pero la radio era algo que quería hacer, es algo que amo, y sentir esa cercanía que me contaste y también Mabel, me da mucha curiosidad y espero estar al nivel”, indicó.

La periodista Valerie Vásquez de Velasco formará parte del equipo periodístico de 'Encendidos'. | Fuente: Instagram

El reto de trabajar en la radio

Valerie Vásquez de Velasco comenzará la conducción de 'Encendidos' con el pie derecho y, a pesar de que la televisión le ha dado credibilidad, siente que la radio es un soporte más fuerte porque “acompaña a la gente en cualquier lugar”.

“Es un reto, tenemos el soporte de un medio que nos dará credibilidad para dar información confirmada, somos de la escuela antigua, eso es importante”.

Teniendo su voz como herramienta, Valerie Vásquez de Velasco espera llegar a los hogares de todo el Perú brindando la más actual información -política, social, policial- a través de RPP Noticias.

“La política en la medida que la entiendes, es apasionante. Cuando comencé en periodismo me encantaban los temas sociales, ahora me acercaré a eso de nuevo. Saldré a la calle de vez en cuando para poder hablar con ellos y estar más cerca”.

Además de Mauricio Fernandini y Valerie Vásquez, el panel de especialistas de 'Encendidos' lo conforma el doctor Elmer Huerta y Mabel Huertas.

