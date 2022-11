Víctor Muñoz es el primer entrenador venezolano de 'La Voz Kids' en Perú. | Fuente: Instagram

El cantante venezolano Víctor Muñoz se mostró emocionado de escuchar la música peruana luego de que una participante de ‘La Voz Kids’ cantara ‘La guardia nueva’. El intérprete confesó que desde hace tiempo escucha este género y ahora lo ama más después de oír a los niños.

“En lo que va de la competencia he escuchado a muchísimos cantar música criolla, siempre he escuchado la música peruana, y ahora que la tengo más de cerca, pues la amo el doble”, comentó el artista.

Asimismo, Víctor Muñoz comentó que la música criolla tiene un sabor mágico y dulce cuando es cantada por los menores de edad ya que están dándole valor a sus raíces. “Porque escucharla cantar por niños, es muy diferente. Se escucha ese poder que tiene la música criolla, la influencia que tienen los niños y lo que transmiten, pues, es mágico”, agregó.

Por su parte, Eva Ayllón comentó que este género es internacional y se puede escuchar en todas partes del mundo:

“Quién no se sabe una canción criolla, estamos en Perú, se canta la música criolla todos los días de Dios. Te vas al extranjero, en mi caso, tengo que hacer música criolla en cualquier fecha importante”.

El último ganador de 'La Voz Kids'

"La Voz Kids" realizó su gran final en noviembre de 2021 y fue el joven de diez años Gianfranco Bustios, que formó parte del equipo de Daniela Darcourt, el ganador de esta última temporada del 'reality' de canto que convocó a participantes de 8 a 15 años de edad.

Fueron cuatro los participantes que compitieron por la copa: Ángelo Villanueva, del equipo de Christian Yaipén; César Vicente, de la maestra Eva Ayllón; Fernanda Rivera, del panameño Joey Montana; y Gianfranco Bustios, guiado por la salsera.

Precisamente, el flamante campeón de "La Voz Kids" compartió escenario con Daniela Darcourt y cantó "Ojos azules" y "Adiós pueblo de Ayacucho" durante su presentación. Luego, ofreció una interpretación en solitario que lo colocó como el concursante más votado de la competencia.

"Me siento muy contento que Daniela me haya escogido, agradecido con Dios mucho, gracias a todos que me apoyaron, a mi Huanta, Ayacucho. Yo les diría a todos los niños que sigan cumpliendo sus sueños como yo lo estoy haciendo con el canto", declaró Gianfranco.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.