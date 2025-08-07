‘Las guerreras K-pop’ hace historia: ya es la cuarta película en inglés más vista en Netflix

Con más de 158 millones de visualizaciones, la cinta animada mezcla acción, música y fantasía. También lidera rankings musicales a nivel mundial.

El K-pop continúa dominando el mundo. Dos meses después de su estreno, Las guerreras K-pop (KPop Demon Hunters, en inglés) no solo se ha mantenido durante siete semanas consecutivas en el Top 10 global de Netflix, sino que además ha alcanzado un nuevo récord: convertirse en una de las películas en inglés más vistas en la historia del servicio. Con un total de 158.8 millones de visualizaciones desde su debut el 20 de junio en la plataforma, el musical ocupa ahora el cuarto puesto en el ranking histórico de películas en inglés más vistas en Netflix, solo por detrás de Red Notice (230.9 millones), Carry-On (172.1 millones) y Don’t Look Up (171.4 millones). Con una mezcla vibrante de acción, humor, romance y energía pop, la película destaca por su narrativa visualmente llamativa y una banda sonora que ya figura entre las más reproducidas a nivel global. En pocas semanas, pasó de ser una curiosidad animada a convertirse en uno de los fenómenos del año.

La cinta animada cuenta con las voces de Donald Glover, Maya Erskine, Evan Peters, Sterling K. Brown y Frances Conroy, entre otros talentos.Fuente: Netflix

¿De qué trata Las guerreras K-pop?

La historia sigue a Rumi, Mira y Zoey, tres ídolos del K-pop que, cuando no están llenando estadios, ocultan un gran secreto: son cazadoras de demonios. Su misión es proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales. Ahora, deberán enfrentarse a su mayor desafío: una misteriosa boy band que en realidad está compuesta por demonios disfrazados.

La banda sonora de 'Las guerreras del K-pop' lideró el Billboard Global 200, algo inédito para un grupo ficticio.Fuente: Netflix

¿Qué récords ha superado Las guerreras K-pop?

A finales de julio, Netflix confirmó a través de sus redes sociales que Las guerreras K-pop se había convertido en una de sus películas originales más vista en la historia. Solo esta semana acumuló 26.3 millones de visualizaciones, manteniéndose en el Top 10 de 93 países y alcanzando el puesto número 1 en 27 de ellos.

Pero su éxito no se limita al streaming. La banda sonora ha conquistado las plataformas musicales más importantes. En Billboard, por ejemplo, el sencillo Golden se ha convertido en la canción número uno del mundo, liderando tanto el Billboard Global 200 como el Global Excl. U.S., y convirtiéndose en la primera canción de un grupo ficticio en lograrlo.

En Spotify, Golden también ocupa el primer lugar tanto en el Daily Top Songs Global como en el Daily Viral Songs Global, mientras que el álbum completo de la película encabeza el Weekly Top Albums Global.

La cinta animada rompió récords en Netflix al convertirse en la película original más vista de su catálogo.Fuente: Netflix

¿Dónde ver Las guerreras K-pop?

Las guerreras K-pop está disponible exclusivamente en Netflix desde el 20 de junio, y todo indica que su éxito recién comienza. Con un fandom en crecimiento, una banda sonora que no deja de romper récords y una historia que combina empoderamiento femenino con fantasía contemporánea, esta película ya se ha posicionado como el fenómeno animado del 2025.

Mira el tráiler de Las guerreras K-pop a continuación...

