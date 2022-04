Alberto Mejía y Danniel Reyes, imitadores de Héctor Lavoe, fueron las ganadores de "Yo soy 10 años: duplas perfectas". | Fuente: Instagram / Yo Soy

El sábado 23 de abril se llevó a cabo la gran final de “Yo soy 10 años: Duplas perfectas”. Al terminar la jornada, el jurado compuesto por Katia Palma, Maricarmen Marín, Jorge Henderson y Mauri Stern dieron por ganadora a la dupla conformada por Alberto Mejía y Danniel Reyes, quienes interpretaron a Héctor Lavoe durante estas semanas de competencia.

Los cuatro finalistas del programa fueron las duplas de imitadores de Mon Laferte, conformada por Oriana Montero y Sharik Arévalo; Laura Pausini, con Marián Díaz y Fiorella Caballero, y José José, compuesta por Carlos Burga y Luigi Cruz.

Tras interpretar “Amores extraños”, el dúo de imitadoras de Laura Pausini fue el primero en clasificar al último duelo del programa. La segunda en clasificar fue la pareja de imitadores de Héctor Lavoe, quienes cantaron el clásico “Aguanilé”.

En el último “round”, las dos parejas de imitadores salieron con todo. Los Héctor Lavoe interpretaron “Todo tiene su final”; mientras que las Laura Pausini hicieron lo propio con “Me faltas amor mío”. Ambas presentaciones emocionaron a los miembros del jurado, que se pusieron a deliberar.

Adolfo Aguilar fue el encargado de anunciar a la dupla ganadora. “Gracias por esta oportunidad, que Dios los bendiga”, fueron las palabras del joven Danniel Reyes. Por su parte, Alberto Mejía, el experimentado de la dupla, no tuvo palabras para agradecer, ya que se encontraba visiblemente conmovido.

Este lunes 25 regresa “Yo soy 10 años”

Tras la victoria de la pareja de imitadores de Héctor Lavoe en “Yo soy 10 años: Duplas perfectas”, el programa anunció que este lunes 25 se inicia la nueva temporada, con el retorno de uno de sus fundadores: Ricardo Morán, quien ingresará en reemplazo de Mauri Stern.

Así lo confirmó, días atrás, la cuenta oficial de “Yo Soy” en redes sociales, con un video promocional, el cual va acompañado del siguiente mensaje: “¡Celebramos los diez años de #YoSoy con un nuevo casting! En esta temporada, él no podía faltar. #RicardoMorán regresará desde este lunes 25 ¿Estás listo? #YoSoy10Años”.

“Hace diez años, una frase cambió la vida de miles de peruanos”, dice Maricarmen Marín al inicio del spot, que recuerda algunas presentaciones del reality. Acto seguido, Katia Palma revela que celebrarán los diez años del programa con un nuevo casting. Y finalmente, Jorge Henderson hace el anuncio esperado: “para que la fiesta esté completa, él no podía faltar”.

Entonces, aparece Ricardo Morán diciendo “¿Qué, esperaban a alguien más?”. Sin embargo advirtió, en tono de broma: “Pero no se emocionen, yo no he cambiado nada”, para desilusión de sus compañeros.

