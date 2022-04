Maricarmen Marín se conmovió con presentación de imitadores de Pedro Fernández en “Yo soy 10 años: Duplas perfectas”. | Fuente: Instagram / Maricarmen Marín

“Yo soy 10 años: Duplas perfectas” se acerca cada vez más a la ansiada final, por lo que los miembros del jurado, Maricarmen Marín, Katia Palma, Jorge Henderson y Mauri Stern se van tornando más drásticos en sus comentarios. Sin embargo, una pareja sorprendió y conmovió a todos en la última edición, del miércoles 13 de abril.

Estamos hablando de los imitadores de Pedro Fernández: Nello Franco y el pequeño Douglas Mogollón, quien se llevó la mayoría de los elogios por su soltura y energía. Ellos interpretaron “El aventurero” y su actuación contó todo tipo de guapeos, además de una entonación impecable por parte de ambos.

El primer miembro del jurado en manifestarse fue Mauri Stern, el cantante mexicano se mostró notablemente emocionado por la performance, a tal punto que se sintió transportado a su país, como bien señaló.

“Solo puedo decir una cosa: ¡Que viva México! Que dos personajes así me lleven al lugar como ellos lo acaban de lograr, me llena el corazón de felicidad. Nada disfruto más que ver trabajo, dedicación, y los que verdaderamente quieren estar en esa final así se vieron una vez más. ¡Bravo!”, comentó el ex Magneto.

Jorge Henderson también elogió la presentación de Nello y Douglas, y señaló que fue como ver a Pedro Fernández en dos etapas de su carrera: jovencito y ya adulto.

Maricarmen Marín se quebró de la emoción

Sin embargo, la integrante del jurado que se mostró más conmovida fue Maricarmen Marín. Ella también señaló que le resultaba emocionante ver estas dos versiones de Pedro Fernández una vez más.

Pero Maricarmen fue más allá con sus comentarios, pues señaló que la interpretación de Douglas Mogollón puede hacer que cualquier espectador vuelva a su infancia y se pregunte por los sueños que ha cumplido.

“Esa dinámica a mí me conmueve, porque siento que, cuántos aquí, no solo los que nos encontramos en este lugar, sino también los que están en su casa, pueden enfrentarse a ese niño que fueron y pueden decirle ‘sí cumplí mis metas, sí cumplí mis sueños’, como lo vimos en este escenario”.

Dicho esto, la actriz y cantante se quebró: “Me encantó y me emocionó, y esta dupla tiene todos los ingredientes: baile, carisma, interpretación, sentimiento y afinación. Una de mis duplas favoritas. Felicidades chichos, excelente trabajo hoy” finalizó.

Por su parte, el conductor Nicolás Galindo recordó cuando Douglas estaba comenzando en “Yo soy: Nueva generación” y se mostraba nervioso. En cambio, ahora, ya se ha afianzado. “Mira dónde estás ahora, hermano, cumpliendo tu sueño”, le dijo.

Cabe mencionar que en el programa del 13 de abril de “Yo soy 10 años: Duplas perfectas”, los duetos de imitadores de José Feliciano, José José y Raúl Romero fueron sentenciadas por el jurado.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x01 Películas y series de Semana Santa + recomendaciones para el fin de semana largo

Atención que en este episodio cubrimos dos frentes: tienes 30 minutos de una entretenida (y reveladora) conversación sobre películas religiosas en el contexto de la Semana Santa, y 30 minutos más con nuestras mejores recomendaciones de películas y series para ver el fin de semana largo. No hay pierde.