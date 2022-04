Ricardo Morán vuelve a la nueva temporada de "Yo Soy 10 años", que inicia el lunes 25 de abril

Este lunes 25 de abril regresa el sintonizado reality de canto “Yo Soy 10 años”, con una nueva temporada y una gran sorpresa para sus seguidores: el retorno de uno de los iniciadores del programa: Ricardo Morán, quien volverá a formar parte del jurado, junto con Maricarmen Marín, Katia Palma y Jorge Henderson.

Así lo confirmó la cuenta oficial de “Yo Soy” en redes sociales, con un video promocional, el cual va acompañado del siguiente mensaje: “¡Celebramos los diez años de #YoSoy con un nuevo casting! En esta temporada, él no podía faltar. #RicardoMorán regresará desde este lunes 25 ¿Estás listo? #YoSoy10Años”.

“Hace diez años, una frase cambió la vida de miles de peruanos”, dice Maricarmen Marín al inicio del spot, que recuerda algunas presentaciones del reality. Acto seguido, Katia Palma revela que celebrarán los diez años del programa con un nuevo casting. Y finalmente, Jorge Henderson hace el anuncio esperado: “para que la fiesta esté completa, él no podía faltar”.

Entonces, aparece Ricardo Morán diciendo “¿Qué, esperaban a alguien más?”. Sin embargo advirtió, en tono de broma: “Pero no se emocionen, yo no he cambiado nada”, para desilusión de sus compañeros.

Ricardo Morán afirma que esta será su despedida de “Yo soy”

A través de su cuenta de Instagram, el mismo Ricardo Morán confirmó su participación en la nueva temporada de “Yo soy”. En un mensaje que manifiesta su alegría por el regreso, también advierte que será su participación final en el programa. “De vuelta a casa, por última vez”, escribió en su Instagram, junto con el spot de la nueva temporada.

Sin embargo, en un comunicado de prensa, Ricardo Morán aclaró que el ha continuado trabajando en “Yo soy”, pero desde un lugar menos visible: “Si bien mi trabajo detrás de cámaras ha seguido, sentarme en esa icónica mesa es como volver a casa”.

En dicho comunicado, Ricardo Morán expresó que el programa no solo cambió la vida de quienes han pasado por el set; también la suya. “‘Yo soy’ es definitivamente el programa que a través del arte, cambia vidas, no solo las de los participantes, sino las nuestras también. Definitivamente cambió la mía”.

Como se recuerda, Ricardo Morán dejó el programa en el 2021, cuando hizo una pausa para dedicarse a temas familiares. Su retorno a la televisión se dio con “Perú tiene talento”, programa en el que también forma parte de jurado.

