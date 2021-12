El imitador de Dyango es Jairo Tafur y el de Cristian Castro, Daniel Rioja. | Fuente: Composición

“Yo Soy: Grandes batallas internacional” está cada vez más reñido y en la última emisión, el imitador de Cristian Castro (Daniel Rioja) quiso quedarse con la silla de Dyango (Jairo Tafur).

Sin embargo, antes de comenzar la competencia, Tafur recordó el momento incómodo en el que Rioja no quiso cantar con él: “Un día me le acerque a Daniel y seguro que él no me conocía, en esa época no era conocido y le dije: ‘Oye, Daniel, algún día me gustaría cantar contigo’. Y él me dio una respuesta que nunca se me va a olvidar: ‘Si quieres cantar conmigo, compra tu entrada y canta conmigo’”, contó.

Al terminar la batalla de “Yo Soy”, el imitador de Cristian Castró aseguró que no recordaba tal hecho, sin embargo, resaltó que la música es para unir y no tienen inconvenientes de trabajar juntos.

Tras la gran presentación de los dos sobre el escenario, el jurado decidió volver a apostar por ‘Dyango’.

Especial navideño con los imitadores de "Yo Soy"

Hoy viernes 24, a las 9:00 p.m., Latina transmitirá un especial navideño, que contará con la participación de los concursantes de sus programas de canto "La Voz" y "Yo Soy".

La conducción de este especial estará a cargo de Cristian Rivero, quien señaló que “Habrá un gran despliegue con participantes de “La Voz Senior”, "La Voz Kids”, participantes de “Yo Soy” y los consagrados”.

Si bien Cristian Rivero no ha dado mayores detalles sobre quiénes catarán en el especial, sí indicó que los participantes interpretarán villancicos con “ondas más urbanas”, así como clásicos de Navidad.

“Será un programa lleno de emociones, donde cada uno de nosotros contará cuál es su mayor deseo para esta Navidad”, concluyó el conductor.

