Tony Cam se queda con la silla de Dyango en "Yo Soy: Grandes Batallas". | Fuente: Twitter | Latina

Tony Cam, el imitador de ‘Sandro’, sorprendió al jurado y sus fanáticos con su presentación de la canción “Rosa”. El artista había retado al participante Dyango (Jairo Tafur) y era uno de los enfrentamientos más esperados de “Yo Soy: Grandes Batallas”.

Desde la semana pasada se iba cocinando el duelo entre ambos cantantes hasta que, por fin, este sábado 27 de junio los dos entonaron sus mejores canciones frente a frente. Después de su show, fue el momento de las críticas del jurado.

Katia Palma calificó como ‘showman’ a Tony Cam quien cambió de vestuario para interpretar su canción, sin embargo, aseguró que debía tener cuidado en cruzar la línea de imitación con la parodia.

“El personaje de Sandro tiene muchos matices, el profesionalismo de Tony se nota. Es atrevido y se arriesgó”, dijo Maricarmen Marín quien no estuvo de acuerdo con los comentarios de su compañera del jurado.

Por otro lado, Ricardo Morán también halagó a Tony Cam y confesó que fue un placer ver a los dos artistas enfrentarse en el escenario. Finalmente, con un voto de Katia para Jairo Tafur (Dyango) y dos para Sandro, el cantante se queda con la silla del anterior participante. Así, el artista se suma a “Yo Soy: Grandes Batallas”.

¡"Sandro" nos dejó sorprendido con peculiar vestuario durante su presentación! 😱😱😱 #YoSoyGrandesBatallas pic.twitter.com/bv4Dtf27JY — Yo Soy (@YoSoy_Peru) June 28, 2020

APOYO A FAMILIAS VULNERABLES

El show también se propone llevar ayuda. De esta manera, el productor Ricardo Morán aseguró que el objetivo de cada programa será apoyar a las familias vulnerables por la COVID-19. "El público participará a través de las redes sociales y ayudará a cumplir una meta. Yo creo en el entretenimiento. Es importante para darle a la gente un poco de paz y espacio de salud mental”, indicó.

Además de esta iniciativa, Morán recalcó que se cuidará la salud de los imitadores y miembros del jurado. “Van a salir del canal con toda la seguridad de que han estado en un espacio libre de contagio”, recalcó al diario La República. Por otro lado, el productor de “Yo Soy” comentó cuáles serán las medidas que se tomarán al ingreso del canal Latina.

“Todos tendrán que haber pasado por su prueba, medirse la temperatura, poner los zapatos en lejía, se maquillarán solos… Estarán en cuartos separados. No haríamos el programa si no hubiéramos pasado por la experiencia de ‘La máscara’ donde no ha habido ningún incidente”, sostuvo.