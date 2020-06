Cristian Rivero asegura que está agradecido con Gisela Valcárcel. | Fuente: Instagram

Tras el comentario de Cristian Rivero a Gisela Valcárcel durante la Teletón -él bromeó que la popular 'Señito' le quitaba sus diálogos- se generó todo una polémica. Como manera de dejar atrás lo sucedido, ella aseguró que se trataba de una broma.

Mientras que Rivero recalcó estar agradecido con Valcárcel por ayudarlo a desarrollarse en la conducción. "Cuando la veo o converso con ella, siempre le agradezco por eso", expresó.

"Yo no buscaba ser conductor, no estaba en mi mente. Cuando trabajaba con Gisela, ella siempre tuvo la generosidad de que, cuando me equivocaba, me jalaba a un costado y me decía 'no hagas esto por tal razón'", agregó el presentador de "Yo soy" al diario Correo.

Asimismo, indicó que aprendió mucho de la popular 'Señito' con quien trabajó, por última vez, en "El gran show" (2010-2011). "Yo la observaba mucho, verla cómo manejaba las entrevistas, los temas sociales, los juegos. Así terminé imitando lo bueno que había visto", sostuvo Cristian Rivero.

TIEMPO EN FAMILIA

De otro lado, el presentador de "Yo soy" indicó qué ha aprendido en medio de la crisis por la pandemia del nuevo coronavirus y el aislamiento social.

"La dedicación, he reconstruido mi relación con mi pareja [Gianella Neyra] e hijos. También he replanteado mis necesidades reales, tengo cosas que no encuentro sentido haberlas comprado. Además, soy más consciente del respeto hacia los demás, de cuidarme y cuidar al resto", señaló.

Cristian Rivero manifestó su agradecimiento hacia Latina por permitir el retorno del 'reality' de imitación y consideró que es necesario que aprendamos a vivir con el nuevo coronavirus para que el Perú salga adelante.

"Valoro tener trabajo en esta época. Estoy agradecido con el canal por haber reactivado 'Yo Soy'. Espero que la situación mejore pronto. Hay que aprender a convivir con este virus, si no el país se va a ir en picada y no lo podemos permitir", subrayó.