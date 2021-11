"Yo Soy: Grandes batallas internacional": Conoce al jurado del nuevo programa. | Fuente: Twitter

La nueva edición del programa de canto “Yo Soy: Grandes batallas internacional” reveló quiénes serán los jurados para este formato. Esta noticia se desveló en el programa ‘Mujeres al mando’ y serán nacionales e internacionales quienes evaluarán a los participantes.

Entre ellos se encuentra Jorge Henderson, el reconocido presentador de tv y radio; a él se une Katia Palma, actriz cómica que ya ha formado parte del espacio de entretenimiento; la Miss Perú 2020, Janick Maceta, que, por su experiencia como ingeniera de sonido, se suma a la mesa del jurado; y finalmente, Mauri Stern, el mexicano exintegrante de Magneto que también ha formado parte de otros realities de Latina.

¿Cuándo se estrena “Yo Soy: Grandes batallas internacional”?

Esta edición de “Yo Soy: Grandes batallas internacional” se estrenará desde el jueves 18 de noviembre a las 8:30 p.m. Empalmará con la final de “La Voz Kids” que ya se encuentra en la etapa de las batallas.

No te pierdas el estreno de “Yo Soy: Grandes Batallas Internacional”#YoSoyGrandesBatallasInternacional Por primera vez en el Perú, los mejores imitadores se enfrentarán a representantes de otros países 🎙👀https://t.co/LCEjMeKP9s — Latina Entretenimiento (@Latina_en) November 11, 2021

Las últimas ganadoras de "Yo soy: grandes batallas, grandes famosos"

Después de una ardua competencia por semanas, las acreedores de una moto lineal para cada uno son Noelia Calle, imitadora de Yuri, y Amy Gutiérrez, quienes se llevaron los halagos del jurado en “Yo soy: grandes batallas, grandes famosos” ya tiene su ganador que se realizó en mayo de este año.

Jean Paul Strauss y Junior Rosillo, imitador de Marcello Motta, quedaron en segundo lugar. Ambos sorprendieron al cantar “Decir adiós” y para enriquecer su presentación, tuvieron como refuerzo a Henry Ueunten, tecladista original de “Amén”.

El tercer lugar lo ocuparon ‘Vicente Fernández’ y Gaby Zambrano, quienes adornaron el set al interpretar “Para siempre” y “Cucurrucucú paloma”, conocidas rancheras mexicanas.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x17 Historias de terror, Venom y otros desvaríos

En este episodio compartimos por qué nos gustan (o no nos gustan) las películas de terror. Antes, por supuesto, te damos nuestra opinión acerca de VENOM (y por qué quizás deberías reconsiderar verla si aún no lo has hecho), pasando por las cuestionables prácticas de una cadena de cine y hasta de la canción criolla hablamos. Está variado el episodio, así que dale PLAY.