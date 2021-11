Mauri Stern criticó la presentación del imitador de Ezio Oliva en 'Yo Soy: Grandes batallas internacional', sin embargo, Janick Maceta lo defendió. | Fuente: Composición | Instagram Yo Soy

Mauri Stern volvió a protagonizar una pequeña discusión en la mesa de jurado de “Yo Soy: Grandes batallas internacional”. Janick Maceta mostró su malestar luego de escuchar las críticas de su compañero contra el imitador de Ezio Oliva.

“Me da curiosidad. De dónde se te ocurrió pensar retar a ‘Axl Rose’, yo te voy a decir una cosa, el artista por naturaleza requiere de una inteligencia emocional y artística, y aquí como juegas tus barajas, pues bueno es la posibilidad de pasar o no. ¿De dónde se te ocurrió a ti pensar que te podías enfrentar a estos campeones?”, dijo Stern al participante.

Sin embargo, Janick Maceta felicitó el reto que se puso el imitador de Ezio Oliva y lo defendió de los duros comentarios de Mauri.

“A diferencia de mi compañero Darth Vader (Mauri), yo sí aplaudo el hecho de que te hayas arriesgado a batallar con consagrados tan grandes como Axl Rose. Me gustó tu presentación. Siento que entraste con un poco de nervios y te jugó en contra con la energía, problemas técnicos de afinación y el color de la voz no lo noté tan parecido al del verdadero Ezio”, acotó.

“Por otro lado, Axl Rose, yo no voy a ser como Mauri que los ama, estoy más pendiente de ustedes. Tenía una deuda pendiente con ustedes, porque quería que tomen más consideración en las fallas técnicas que estaban teniendo. Siento que fallaron en la afinación, después nos dieron un espectáculo al que estamos acostumbrados y eso también lo aplaudo”, sostuvo Janick Maceta.

Las críticas de Mauri Stern a los imitadores de "Menudo: el reencuentro"

No es la primera vez que Mauri Stern hace duras críticas en "Yo Soy: Grandes batallas internacional”. A inicio de esta semana, los imitadores de ‘Menudo: el reencuentro’ llegaron como retadores y escogieron a ‘Eduardo Franco’ quien defendió su silla de consagrado.

Sin embargo, el productor mexicano no quedó satisfecho con lo que escuchó por lo que les dio unos ácidos comentarios contra la boy band.

“A mí no me gustó nada Menudo. Es mi obligación sacudirlos, así de sencillo. ¿Por qué? Muchas cosas, si los cinco deciden cantar con esa potencia, es demasiado intenso”, dijo Mauri Stern.

“No hay matiz, están gritando, me agobiaron, no me gustó nada, a parte de las desafinaciones, y uno de ustedes está medio afónico, para mí, vocalmente fue un desastre”, finalizó el mexicano quien le dio su voto al imitador de Eduardo Franco.

