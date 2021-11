Alejandro Dadga y Ariel Splash, los imitadores de Axl Rose y Slash respectivamente en 'Yo Soy: Grandes batallas internacional', regresaron a su natal Paraguay. | Fuente: Instagram | Yo Soy

Alejandro Dadga y Ariel Splash, los imitadores de Axl Rose y Slash, respectivamente, decidieron abandonar “Yo soy: grandes batallas internacional” debido a que tienen un problema familiar y deben regresar a su natal Paraguay.

Esta noticia la dio a conocer Cristian Rivero al inicio del programa, donde Mauri Stern quedó consternado debido a que los considera unos grandes consagrados. En el video, ‘Axl Rose’ y ‘Slash’ no dieron detalles de por qué daban un paso al costado del espacio de Latina, pero esperan volver.

“Me surgieron unos pleitos personales que no puedo dejar pasar porque son familiares y tengo que cumplir con eso, sé que la competencia es importante, por eso estoy defendiendo mi silla y estoy buscando la mejor solución. Les pido perdón a la gente, espero volver y no a ocupar la silla sino para retar y así demostrar mi talento”, dijo Alejandro Dagda.

Janick Maceta se defiende como jurado de "Yo soy"

Además de haber quedado entre las tres finalistas del Miss Universo, Janick Maceta, exreina de belleza, también es una ingeniera de sonido con una amplia experiencia que le permitió ser convocada para "Yo soy: grandes batallas internacional", programa que se estrena este jueves.

Para quienes dudaban de su carrera, quien fuera Miss Perú aseguró al diario El Comercio que el equipo de producción la llamó, pues "pensaron que podría dar un aporte positivo al programa, no solamente como imagen, sino también con conocimientos".

"Me he preparado por muchos años para tener un dominio completo del escenario, sé exactamente lo que estoy buscando en un artista. No es solamente el cantar, no es solo hacer un buen baile o presentación, es dar un 100% en todas las presentaciones", manifestó Janick Maceta.

Es su labor en la ingeniería de sonido la que permite a la modelo valorar una buena perfomance musical. Al respecto, destacó que evaluaría determinados aspectos en los participantes, como la sincronización entre baile y canto.

