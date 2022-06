Richi Rodríguez, imitador de Robert Plant, regresó a 'Yo Soy' después de 10 años con un nuevo personaje. | Fuente: Instagram

El recordado imitador de Robert Plant, Richi Rodríguez, regresó a “Yo soy” para presentarse nuevamente en el cásting. Después de 10 años, el artista volvió con un nuevo personaje: Bono, vocalista de U2.

“Para quienes siguen el programa, él ya ha sido un gran súper participante de ‘Yo soy’”, dijo Maricarmen Marín, a lo que Ricardo Morán añadió: “Sí, en la tercera temporada de ‘Yo soy’. No puedo creerlo... el trabajo que hiciste fue impecable”, comentó.

Richi Rodríguez confesó que estuvo lejos de la televisión, porque estaba dedicado a la música y a su negocio. Tras saludar al jurado, cantó “New Year’s Day” y dejó a todos sorprendidos ya que sí escucharon a Bono.

Jorge Henderson y Katia Palma fueron los primeros en darle el “sí” y después Maricarmen Marín y Ricardo Morán también dieron una respuesta afirmativa, por lo que automáticamente pasó a las galas de los 10 años de “Yo soy”.

Richi Rodríguez fue finalista en "Yo soy"



El imitador de Robert Plant, Richi Rodriguez, no dejaba de sorprender al jurado de “Yo soy” en el 2012 al enfundarse en el traje de rockero del exlider del grupo Led Zepellin, acaso una de las mejores bandas de hard rock de los setenta.

De hecho, en la fecha previa a la final que se realizó en octubre de ese año, el imitador entregó todo sobre el escenario a través de una buena interpretación del clásico “Whole Gotta Love”. Hasta el jurado Ricardo Morán se emocionó por su presentación.

“Si has hecho esto en la semifinal, ¿qué guardas para la final? No sé quien pase, pero has entregado todo y eso es lo que necesitamos ver. No solo estoy emocionado, sino conmovido por lo espectacular que te he visto en el escenario”, dijo Ricardo Morán.

A lo que luego Maricarmen Marín añadió: “Si esta fuera la final, tú sería el ganador”. La tercera temporada de “Yo soy” culminó en ese mes ante la expectativa de miles de seguidores, sin embargo, Richi Rodríguez no logró ganar, pero este 2022 puede dar la sorpresa.

