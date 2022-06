Toño Muñoz es imitador de Rauw Alejandro en 'Yo Soy'. | Fuente: Instagram

El lunes 6 de junio, “Yo Soy” vivió una de sus presentaciones más memorables luego de que Toño Muñoz, imitador de Rauw Alejandro, sorprendiera a todo el jurado en su segundo concierto en vivo.

Tras cantar un mix de los temas ‘Desesperados’ y ‘Nostálgico’, Ricardo Morán se pudo de pie para aplaudir su show.

“Tú naciste para esto, este es tu lugar. Esta es la mejor presentación que has hecho en tu historia en ‘Yo Soy’ con tus dos personajes diferentes. Hoy has manejado el Auto-Tune como si fueras un experto, usándolo en la armonía perfecta con las notas exactas. Te has movido de un espacio cerrado a uno abierto, parecían los MTV”, dijo el productor de tv a Toño Muñoz.

Asimismo, luego de ser la mejor presentación de “Yo Soy” en sus 10 años, Morán reveló que lo ve como finalista del programa.

“Has subido al escenario, has bailado, cantado, convencido al público y has cantado impecablemente bien. Lo que sigue ahora es encontrar el teléfono de quien le compone las canciones a Rauw Alejandro para que te componga 3 o 4 y lanzarte como solista en el acto. Tengo la sospecha de que estamos viendo un finalista de temporada, si es que no un ganador”, finalizó mientras aplaudía.

Toño Muñoz también fue Ozuna en "Yo Soy"

Antonio Muñoz Barúa, más conocido como Toño Muñoz en el mundo artístico nacional, participó en las temporadas anteriores de "Yo Soy" imitando a Ozuna y también fue elogiado por su show.

Al cambiar de personaje, Ricardo Morán confesó que es algo muy difícil hacerlo ya que tienen grabado sus presentaciones anteriores. Sin embargo, sorprendió al imitar a Rauw Alejandro.

Cabe resaltar que Barúa lanzó su primer EP “Un solo sentido”, trabajo realizado al lado de Yeiko the Producer y Ephrah On The Beat. Además, esta producción cuenta con colaboraciones al lado de Cassiel, Galeto y Lil Angel.

