Mathías Brivio y Cristian Rivero serán los conductores de 'Yo Soy'. | Fuente: Instagram

El programa de imitaciones “Yo Soy” comenzó con el pie derecho. Bajo la conducción de Cristina Rivero, la edición de ‘Grandes batallas’ cuenta con la participación de Fito Páez (Luis Yarlequé), Ozuna (Ricky Quiñones), La India (Carmen Castro), Gloria Trevi (Leonor Bargas) y Juan Gabriel (Ronald Hidalgo).

Sin embargo, al momento de iniciar, Rivero anunció que tendrá un partner. Después del suspenso, ingresó Mathías Brivio que fue recibido entre aplausos por los miembros del jurado que lo compone Ricardo Morán, Johanna San Miguel y Katia Palma.

Como comentó la pareja de Gianella Neyra, él solo estará conduciendo "Yo Soy" los sábados, mientras que Brivio, de lunes a viernes.

NUEVO FORMATO

Las batallas cambiarán de formato y es que ahora, llegarán otros participantes y serán los jurados quienes elijan al ganador. Este artista se sentará en la silla que ocupa Fito Páez, Ozuna, La India, Gloria Trevi y Juan Gabriel, al mismo estilo que "Los 4 Finalistas".

Durante la cuarentena, diversos programas de televisión peruana han confirmado su regreso. Sin embargo, en muchos casos se dará después de terminar el confinamiento dispuesto por el gobierno peruano.

UN NUEVO MIEMBRO SE SUMA AL JURADO

Además de Johanna San Miguel y Katia Palma, Ricardo Morán confirmó que se les unirá un integrante más a la mesa del jurado.

¿Esto significaría el regreso de Maricarmen Marín o Fernando Armas? El productor jugó al misterio: “Todo es posible, pero no puedo decir nada. Todo será una sorpresa para divertirnos”.

APOYO A FAMILIAS VULNERABLES

El show también se propone llevar ayuda. De esta manera, el productor Ricardo Morán aseguró que el objetivo de cada programa será apoyar a las familias vulnerables por la COVID-19. "El público participará a través de las redes sociales y ayudará a cumplir una meta. Yo creo en el entretenimiento. Es importante para darle a la gente un poco de paz y espacio de salud mental”, indicó.

Además de esta iniciativa, Morán recalcó que se cuidará la salud de los imitadores y miembros del jurado. “Van a salir del canal con toda la seguridad de que han estado en un espacio libre de contagio”, recalcó al diario La República. Por otro lado, el productor de “Yo Soy” comentó cuáles serán las medidas que se tomarán al ingreso del canal Latina.

“Todos tendrán que haber pasado por su prueba, medirse la temperatura, poner los zapatos en lejía, se maquillarán solos… Estarán en cuartos separados. No haríamos el programa si no hubiéramos pasado por la experiencia de ‘La máscara’ donde no ha habido ningún incidente”, sostuvo.