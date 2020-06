"Yo Soy" vuelve a la televisión en medio de la pandemia de la COVID-19 y bajo un nuevo formato. | Fuente: Instagram / Latina

Este sábado 13 de junio, a las 10:00 p.m., “Yo Soy” vuelve a la televisión tras más de una veintena de temporadas. Pero la nueva edición, llamada “Yo Soy: Grandes batallas”, trae varias novedades, producto de su adaptación a la nueva normalidad generada por la pandemia de la COVID-19.

Como adelantó Cristian Rivero a RPP Noticias, habrá una tribuna de grandes imitadores en la que siempre participarán cinco concursantes. “Arrancan los 5 grandes imitadores en esa tribuna y van a venir a retarlos exganadores, exfinalistas o participantes que han estado en galas en vivo”, contó el conductor de “Yo soy”. “Se va a vivir una final casi todos los días”.

Se trata, por tanto, de un “Yo soy” sin público ni cásting y con otras reglas de juego. Para Rivero, es una oportunidad para sacarle vuelta a la situación. Ver las batallas más épicas de los mejores imitadores permite conectar más fácil con lo que se ve en pantalla.

“Acá los participantes ya están consagrados o súper bien definidos con su imitación. Al tener 5 en la tribuna y la mesa de jurado más grande, permite el distanciamiento adecuado. Cada uno va a manejar su micro. El aforo es controlado, nos hacen pruebas periódicas”, explicó.

APOYO A FAMILIAS VULNERABLES

El show también se propone llevar ayuda. De esta manera, el productor Ricardo Morán aseguró que el objetivo de cada programa será apoyar a las familias vulnerables por la COVID-19. "El público participará a través de las redes sociales y ayudará a cumplir una meta. Yo creo en el entretenimiento. Es importante para darle a la gente un poco de paz y espacio de salud mental”, indicó.

Además de esta iniciativa, Morán recalcó que se cuidará la salud de los imitadores y miembros del jurado. “Van a salir del canal con toda la seguridad de que han estado en un espacio libre de contagio”, recalcó al diario La República. Por otro lado, el productor de “Yo Soy” comentó cuáles serán las medidas que se tomarán al ingreso del canal Latina.

“Todos tendrán que haber pasado por su prueba, medirse la temperatura, poner los zapatos en lejía, se maquillarán solos… Estarán en cuartos separados. No haríamos el programa si no hubiéramos pasado por la experiencia de ‘La máscara’ donde no ha habido ningún incidente”, sostuvo.