Imitador de Farruko regresa a "Yo Soy" y así responde Mauri Stern. | Fuente: Latina

“Yo Soy: Grandes batallas” tiene de vuelta al imitador de Farruko tras la polémica provocada por los comentarios de Mauri Stern. En la recta final del programa de competencias, Rubén Zeña decidió retar al ‘José José’ peruano por una silla de consagrado y el jurado reconoció la mejora en su presentación.

Semanas atrás, Stern había criticado duramente al participante y aseguró que había sido “la peor presentación” de toda la temporada. La controversia se hizo más grande entre los espectadores, a través de las redes sociales, razón por la que el mexicano pidió disculpas por las palabras que utilizó.

“Mi anterior presentación fue una mala noche para mí, no le metí mucho enfoque. Me faltó ensayo y práctica, lo acepto”, admitió Zeña al regresar a "Yo Soy". “Hoy vengo recargado por mi revancha para demostrar que soy uno de los más duros del género urbano aquí”, agregó.

Tras un arduo entrenamiento para pulir el personaje, el imitador de Farruko subió al escenario para interpretar el tema “Calma” en una batalla contra Carlos Burga (José José), quien entonó la letra de “Un poco más”. La respuesta que recibió del jurado fue completamente diferente a la última vez que asistió como concursante.

¿Qué le dijo Mauri Stern?

Ante la sorpresa por su regreso a “Yo Soy”, los miembros del jurado esperaban escuchar los comentarios de Mauri Stern, quien aseguró que “nunca hay que compararse con lo peor, sino con la mejor versión de uno mismo” sobre el regreso de Rubén Zeña. Mientras que, Tony Succar le recomendó mejorar el uso de Auto-Tune.

“Estimado, nos encontramos de nuevo. (…) Te aplaudo, sí, mejoraste. Pero no me gusta decirte eso desde una silla artística, me gusta decirte que tienes la capacidad, la fuerza de trabajo y la disciplina. Hiciste un buen trabajo, estás cerca”, concluyó el ex integrante de Magneto al ver y escuchar su más reciente show.

