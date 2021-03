Mauri Stern niega favoritismo en "Yo Soy" y le responde a César Osorio, imitador de Axl Rose. | Fuente: Composición

Tras las polémicas declaraciones de César Osorio, el imitador de Axl Rose en “Yo Soy”, el exintegrante de Magneto, Mauri Stern, se pronunció sobre lo dicho por el artista que perdió contra ‘José José’.

En una transmisión en vivo en sus redes sociales, el jurado del programa aclaró lo que sucedió el pasado viernes 26 de febrero. “No se pueden imaginar lo mucho que yo estaba esperando a César porque el esfuerzo vocal que requiere hacer algo como ‘Axl Rose’ es de otro planeta”, inició su mensaje.

Sin embargo, aseguró que el imitador del vocalista de Guns N' Roses se enfocó más en ganar que en hacer una buena presentación: “Pero observé su energía y ya desde ahí, sentí que estaba extraño. Sentí que el objetivo de César era competir particularmente (con Carlos Burga). Cuando estás pensando en cómo ganarle al otro, te roba energía artística y emocional. Lo sentí como una revancha”, agregó.

Asimismo, negó que exista favoritismo en “Yo Soy”, tal y como lo aseguró César Osorio, mucho menos por Carlos Burga, imitador de José José. “Nadie me dice a mí qué hacer, ni por quién votar. Yo me basé en la actuación (de César Osorio). El color es increíble, pero no hubo fuego. No hubo esa garra de querer dejarlo todo en el escenario, no estuvo la energía, no hubo esa cosa wao que yo quise ver en él”, expresó.

Tras esta polémica, Mauri Stern espera que César tenga una mejor relación con los integrantes de la producción del programa: “Me encantaría que fuera una relación más positiva y fluida. Yo no conozco el pasado, pero siempre he creído que mientras más limpio estés, mejor”, mencionó el ex Magneto.

¿QUÉ DIJO CÉSAR OSORIO SOBRE “YO SOY”?

César Osorio, imitador de Axl Rose, acusó a la producción de Yo soy de favoritismo a través de un Facebook Live. Esto lo dijo tras perder su ingreso al programa ante Carlos Burga ‘José José’.

“Yo reté a Burga porque es bien desafinado, le dije y me cortaron el micro... La gente se da cuenta del favoritismo, y no por mí, sino por varios... Hay algo que tienen que entender. Yo no reté a Burga, yo reté a toda la producción. Él (José José) es el favorito. Que cosa menos ética, tener a tus familiares trabajando en la producción”, comentó.

