El último sábado se realizó la final de "Yo soy", que cerró su temporada final tras diez años en la pantalla chica. Sin embargo, los televidentes notaron una gran ausencia en la mesa de jurado: el conductor Ricardo Morán.



Presente desde los inicios del show de imitación, el también productor es uno de sus rostros más representativos. Se ausentó durante algunas temporadas, pero en la última edición decidió volver para ser aquel juez afilado y crítico que los fans del espacio televisivo extrañaban.

Fue por ello que su falta en el último episodio de "Yo soy" llamó tanto la atención entre sus seguidores. A través de su cuenta de Instagram, en su sección de historias, Ricardo Morán informó que no pudo estar en el cierre de temporada debido a que contrajo la COVID-19.

Dos seguidores de la estrella televisiva le preguntaron la razón de su ausencia. "COVID-19", contestó en un primer mensaje. Y en otro, señaló: "Yo también estoy apenado, pero contra el COVID-19, nadie puede. Cuídense todos".

Debido a la propagación de este virus, que hoy ha producido una cuarta ola de contagios en nuestro país, Ricardo Morán fue reemplazado por Fiorella Cayo en "Perú tiene talento", programa en el que también forma parte del jurado.

"Yo soy": ¿quién es Toño Muñoz, el ganador de la última temporada?

Toño Muñoz, imitador de Rauw Alejandro, fue el ganador de "Yo soy" en su edición por sus 10 años. El cantante venció a los imitadores de Carlos Vives, Christian Nodal, Anna Carina, Bryan Arámbulo y Joe Arroyo.

Al escuchar su nombre, Muñoz no pudo contener las lágrimas y dedicó el trofeo a su familia. Como se recuerda, Ricardo Morán reconoció el talento del cantante conocido artísticamente en la escena nacional como Barúa, y le pronosticó un gran futuro:

“Tú naciste para esto, este es tu lugar. Esta es la mejor presentación que has hecho en tu historia en ‘Yo soy’ con tus dos personajes diferentes. Hoy has manejado el Auto-Tune como si fueras un experto, usándolo en la armonía perfecta con las notas exactas. Te has movido de un espacio cerrado a uno abierto, parecían los MTV”, dijo el productor de TV en las presentaciones anteriores de 'Rauw Alejandro'.

Antonio Muñoz Barúa, más conocido como Toño Muñoz en el mundo artístico nacional, participó en las temporadas anteriores de "Yo soy" imitando a Ozuna y también fue elogiado por su show.

Al cambiar de personaje, Ricardo Morán confesó que es algo muy difícil hacerlo, ya que tienen grabado sus presentaciones anteriores. Sin embargo, sorprendió al imitar a Rauw Alejandro.

