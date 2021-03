Tony Succar dejó temporalmente "Yo Soy" para regresar a Estados Unidos. | Fuente: Instagram

“Yo Soy” no contará con la presencia de Tony Succar durante la nueva temporada. En la emisión del pasado 19 de marzo, el productor peruano se despidió del equipo y los concursantes para partir a Estados Unidos por unos compromisos laborales, aunque aseguró que pronto volverá al programa de imitación.

Con el aplauso de los concursantes del casting, del jurado y los presentadores, Tony Succar dice adiós a la mesa que integró en la temporada pasada. “Has hecho que este programa crezca, has hecho que este programa tenga un nivel, un peldaño más, te vamos a extrañar un montón”, fueron las palabras de Cristian Rivero.

“Me siento honrado, ha ido un lujo de verdad estar aquí, más que todo con tanto amor. Esto ha sido una familia para mí. Siento que esto ha abierto una aventura nueva y más allá de mi carrera o lo que yo pueda ganar personalmente es todas las amistades lindas que hay aquí”, comentó el ganador del Grammy Latino en su despedida de “Yo Soy: Grandes Batallas, Grandes Famosos”.

En ese sentido, Tony Succar aplaudió la labor del programa: “Hay cosas que son súper producidas y chévere el entretenimiento, pero esto es mucho más que entretenimiento y por eso me he conectado tanto, porque mi propósito en la vida no es entretener nada más, es dar un buen mensaje y de corazón”.

Promete regresar a “Yo Soy”

Tras anunciar su salida temporal de “Yo Soy” por un tiempo, Tony Succar admitió que va a extrañar a todos los involucrados en la producción y prometió que volverá eventualmente, pero no detalló una fecha aproximada para su regreso al país.

“Los quiero, los amo, los voy a extrañar, pero pronto regresaré con mucha más fuerza para seguir aportando mi granito de arena”, sostuvo en la más reciente emisión del programa. Ángel López, exintegrante del grupo Son by Four, reemplazará a Tony Succar en los próximos episodios de “Yo Soy”.

