Ricardo Morán recalcó que esta abocado al regreso de "Yo Soy". | Fuente: Instagram-Captura

El productor de televisión, Ricardo Morán, alista todo para el regreso de “Yo Soy”, que se estrena este sábado 13 de junio a las 10 p.m., por la señal de Latina.

​Morán contó que habrá un integrante más en el jurado, además de Johanna San Miguel y Katia Palma. En ese sentido, el también conductor fue consultado sobre si piensa sancionar a Katia Palma al estilo de "Esto es Guerra", por infringir la cuarentena.

No obstante, Ricardo Morán recalcó que "Yo Soy" no es un reality y que tampoco ve el espacio de América Tv.

“No se de lo que me hablas, 'Yo soy’ es un programa de entretenimiento para toda la familia. No es un reality. No veo ese programa, desconozco de lo que ha pasado, estoy abocado a mi programa y a que se cumplan las normas de seguridad”, indicó para diario Ojo.

Respecto a lo que se viene con el nuevo formato de "Yo Soy", Morán precisó que se ha modificado con el fin de cumplir con las medidas de prevención del nuevo coronavirus.

“Nos tenemos que reinventar y esta es la forma que hemos creído conveniente llegar al público. Esta vez no habrá casting ni público en el set porque debemos acatar las normas de salud", expresó.

"Hemos seguido grabando con todos los protocolos de seguridad. Esta vez tendrá una connotación distinta y será la de ayudar porque está la pandemia del coronavirus, que nos ha cambiado la vida a todos”, añadió Ricardo Morán.

"YO SOY" REGRESA

Ricardo Morán aseguró que el objetivo de cada programa será apoyar a las familias vulnerables por la COVID-19. "El público participará a través de las redes sociales y ayudará a cumplir una meta. Yo creo en el entretenimiento. Es importante para darle a la gente un poco de paz y espacio de salud mental”, indicó.

Además de esta iniciativa, Morán recalcó que se cuidará la salud de los imitadores y miembros del jurado. “Van a salir del canal con toda la seguridad de que han estado en un espacio libre de contagio”, recalcó al diario La República.

“Todos tendrán que haber pasado por su prueba, medirse la temperatura, poner los zapatos en lejía, se maquillarán solos… Estarán en cuartos separados. No haríamos el programa si no hubiéramos pasado por la experiencia de ‘La máscara’ donde no ha habido ningún incidente”, sostuvo.

En esta nueva etapa, "Yo soy" se centrará en las mejores presentaciones de las temporadas pasadas, aunque no se descarta que próximamente vuelvan los cástings virtuales. “Nuestro Tego Calderón y nuestro José Feliciano salieron de los cástings virtuales del 2012”, apuntó.