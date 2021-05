El año 1971 es conocido por su innovación musical y renacimiento, impulsado por los cambios y agitación política y cultural de su sociedad, con estrellas que irrumpen en su escena y se convierten en leyendas, que conocemos hasta ahora. | Fuente: Apple TV+

El año 1971 es conocido por su innovación musical y renacimiento, impulsado por los cambios y agitación política y cultural de su sociedad, con estrellas que irrumpen en su escena y se convierten en leyendas, que conocemos hasta ahora. Esa es la premisa de “1971: El año en que la música cambia todo”, la docuserie creada por James Gay-Rees, Danielle Peck y Asif Kapadia, este último a cargo de los documentales sobre Amy Winehouse y Diego Armando Maradona.

Durante una roundtable en la que participó RPP Noticias, el productor británico James Gay- Rees resaltó que este no es un documental solo musical, en el que se habla de los discos que fueron lanzados ese año sino que el impacto social es clave en la narración.

“No queríamos hacer un clásico documental de música, ya sabes, con gente sentada mezclando discos y hablando de cuando salieron. Queríamos echar un vistazo a través de la sociedad porque fue un año de mucha transición”, contó.

Los ocho episodios que componen esta serie, disponible desde el 21 de mayo en Apple TV+, resalta algunos hitos históricos que sucedieron en 1971 y que marcaron nuestra historia moderna: desde la llegada del hombre a la luna hasta la separación de The Beatles. Mientras estos sucesos históricos sucedían, algunas leyendas musicales ingresaban en la escena, con canciones con carga social y cultural.

“A veces, las cosas pasan mientras estás haciendo una película o una serie: cuando el mundo se pone en sintonía con tu proyecto no hay manera de escapar, ya que todo lo que hagas va a visualizar eso. Eso es precisamente de lo que esta serie expone, de lo que ocurría en esa época”, añadió Asif Kapadia.

Por su parte, Danielle Peck mencionó que el proyecto ha buscado brindar material de archivo inédito.

“Vi tantas cintas sobre David Bowie y pensé que realmente no quedaba nada para ver, particularmente durante 1971. Pero encontré tres hojas negativas de fotogramas (no antes vistas). Creo que vi una en un libro sobre su vida, pero habían tres hojas más aquí y fueron asombrosos los fotogramas. No podía creer que los había encontrado”, contó.

“1971: El año en que la música cambia todo” está basada en el libro de David Hepworth titulado “1971: Never a full moment: Rock’s Golden Year”. En los episodios podemos explorar el impacto de artistas como John Lennon, Tina Turner, The Who, George Harrison, Jim Morrison, David Bowie, entre otros. El libro sirvió como punto de partida para dividir los episodios, comentó Kapadia.

“Había una clara interacción entre la música y la sociedad, ¿cómo podíamos retratar esto de una forma interesante para la audiencia que nunca había visto algo así antes? Quisimos encapsular eso, ver todo desde diferentes perspectivas y puntos de vista”, añadió.



