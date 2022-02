'A través de mi ventana' se estrenó el 4 de febrero en Netflix. | Fuente: Netflix

"A través de mi ventana", es la nueva apuesta de Netflix que se estrena a puertas del Día de San Valentín. La película está inspirada en un libro homónimo de la escritora venezolana Ariana Godoy, la primera de las novelas de la trilogía Hermanos Hidalgo, que se publicó originalmente en 2016.

El debut de la cinta en el catálogo del gigante del streaming ha resultado un triunfo a nivel masivo, un logro que ya estaba previsto debido al éxito arrasador de la lectura juvenil, la cual está disponible de manera gratuita en Wattpad, un sitio web para leer y escribir novelas de cualquier temática.

UNA HISTORIA INCREIBLE

La autora subía un nuevo capítulo cada semana. El libro alcanzó una enorme popularidad y fue reconocido con el galardón Watty 2016, un concurso de escritura anual que ofrece a los ganadores un contrato de libros y otras oportunidades económicas en el mundo de la literatura. Fue ese año que la editorial Planeta puso su mira sobre la escritora.

"Me envió un mensaje directo en Wattpad una editora de Planeta y yo no la creí, hasta que me pasó su correo y vi que era su nombre arroba Planeta. Ahí empezamos a hablar y salió el primer libro", explica a Efe la venezolana, quien reconoce que su propia historia ha sido un poco de cuento de hadas difícil de creer, "un poco de Cenicienta, empezando desde abajo".

Sus primeros textos publicados en 2011 nacieron impulsados por las sagas de vampiros que triunfaban hace una década, con "Crepúsculo" a la cabeza. Y a los lectores les gustaron. "Al principio tenía unos pocos comentarios y me emocionaba mucho respondiéndoles a todos. Pero llegó un punto en el que ya eran demasiados y no podía responder, ahí es cuando me di cuenta de que se estaba saliendo de control", recuerda.





LA ADAPTACIÓN DE NETFLIX

"A través de mi ventana" narra la historia de Raquel, una adolescente que siente una gran atracción por su misterioso vecino Ares Hidalgo. Sin embargo, su día a día cambia radicalmente cuando él se fija en ella y se enamora, a pesar de la oposición de su familia.

La película fue dirigida por Marçal Forés y protagonizada por Clara Galle en el papel de Raquel y Julio Peña como Ares. El filme nace para convertirse en un nuevo hito en el género del romance, donde adaptaciones como "A tres metros sobre el cielo" siguen manteniendo la preferencia de los suscriptores en Netflix.

