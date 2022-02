"Élite": Rosalía canceló su cameo en la serie de Netflix pese a tener un acuerdo | Fuente: Facebook | Rosalía

Para la cuarta temporada de Elite, Netflix tendría previsto contar con un cameo de la cantante Rosalía, incluso el nombre del capítulo donde iba a aparecer llevaba por título "El mal querer", en referencia al primer álbum de la artista. Aunque ya había un acuerdo de por medio, el portal 'El confidencial digital', reveló que la intérprete decidió echarse para atrás.

Según el medio, la aparición estelar de la española se concretó para el cierre de la nueva temporada en forma de concierto, donde asistirían los alumnos del colegio 'Las Encinas'. Sin embargo, ante la sorpresiva negativa de la artista, los realizadores decidieron cambiar las escenas y el guión a último momento.

Fue así que el capítulo ya no se llamaría "El mal querer", sino que sería reemplazado por "Te quiero mal". La producción de Netflix decidió seguir con la idea de realizar este concierto en la ficción, pero esta vez sería con la cantante estadounidense Ambar Lucid, quien sustituyó a Rosalía en el tercer capítulo.

Luego de haber llegado a un acuerdo con Netflix por una sexta temporada, y con la quinta aún pendiente de estreno, Elite anunció en las redes sociales la fecha de sus "Historias breves". Serán tres entregas cargadas de espíritu navideño, que contarán como protagonistas con Omar (Omar Ayuso), Samuel (Itzan Escamilla), Patrick (Manu Ríos), Cayetana (Georgina Amorós), Phillipe (Pol Granch) y Felipe, nuevo personaje al que encarnará Álex Monner.

El gigante del streaming, también compartió un avance de lo que serán los tres episodios que se estrenarán el 15, 20 y 23 de diciembre.



