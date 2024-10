'Agatha en todas partes' se acerca a su fin: fecha, hora y dónde ver el emocionante final de temporada

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Agatha Harkness regresa a Disney+ con su propia miniserie, después de haber cautivado a los fans como la astuta villana de WandaVision. En Agatha en todas partes, Kathryn Hahn vuelve a encarnar a la icónica bruja, y esta vez no estará sola: Joe Locke, la joven estrella de Heartstopper en Netflix, se une al elenco.

Siete de los nueve episodios ya se han estrenado, y el próximo miércoles 30 de octubre, en vísperas de Halloween, llegan los dos capítulos finales en un lanzamiento doble que promete emociones al límite. En estos episodios, veremos si Agatha logra culminar el Sendero de las Brujas y descubriremos el destino de Billy Maximoff en el Universo Cinematográfico de Marvel.

'Agatha en todas partes' incluye guiños a 'WandaVision', así como referencias a 'El exorcista' y otras icónicas brujas del cine.Fuente: Marvel

¿Cuándo se estrenan los episodios de Agatha en todas partes?

Los siete primeros episodios de Agatha en todas partes ya se encuentran disponibles en Disney+ desde el 18 de septiembre. Los capítulos restantes se lanzarán el miércoles 30 de octubre, justo a tiempo para disfrutar de las nuevas aventuras de Agatha Harkness durante la temporada de Halloween.

Episodio 1

Buscas el sendero (Seekest Thou the Road)

Miércoles 18 de septiembre de 2024

Episodio 2

Círculo de fe/ La puerta quiero ver (Circle Sewn with Fate Unlock Thy Hidden Gate)

Miércoles 18 de septiembre de 2024

Episodio 3

Tras mucho andar/ Y tropezar (Through Many Miles / Of Tricks and Trials)

Miércoles 25 de septiembre de 2024

Episodio 4

Si no estoy aquí / Mi canto guíe en ti (If I Can't Reach You / Let My Song Teach You)

Miércoles 2 de octubre de 2024

Episodio 5

Que despierte / Tu poder (Darkest Hour / Wake Thy Power)

Miércoles 9 de octubre de 2024

Episodio 6

Miércoles 16 de octubre de 2024

Con tu familiar (Familiar by Thy Side)

Episodio 7

Miércoles 23 de octubre de 2024

Con la muerte andar (Death's Hand in Mine)

Episodio 8

Miércoles 30 de octubre de 2024

Episodio 9

Miércoles 30 de octubre de 2024

En la serie, Agatha escapa de Westview con la ayuda de un adolescente gótico cuya identidad se mantiene en secreto.Fuente: Marvel

¿A qué hora se estrenarán los episodios de Agatha en todas partes?

El estreno de los dos primeros episodios de Agatha en todas partes fue el miércoles 18 de septiembre de 2024 a las 8 p.m. en Disney+. Los episodios restantes se publicarán todos los miércoles a la misma hora en Perú, mientras que en otras regiones el estreno será a las 6 p.m. PT y a las 9 p.m. ET. Los dos episodios finales se lanzarán simultáneamente en todas las zonas horarias.

Estados Unidos (hora del Pacífico): 6 p.m.

México: 7 p.m.

Guatemala: 7 p.m.

Honduras: 7 p.m.

El Salvador: 7 p.m.

Nicaragua: 7 p.m.

Costa Rica: 7 p.m.

Perú: 8 p.m.

Colombia: 8 p.m.

Panamá: 8 p.m.

Ecuador: 8 p.m.

Venezuela: 9 p.m.

Bolivia: 9 p.m.

República Dominicana: 9 p.m.

Puerto Rico: 9 p.m.

Paraguay: 9 p.m.

Chile: 10 p.m.

Argentina: 10 p.m.

Uruguay: 10 p.m.

España: 3 a.m. (del jueves)

La serie es dirigida por Jac Schaeffer, Rachel Goldberg y Gandja Montiero.Fuente: Marvel

¿Quiénes actúan en Agatha en todas partes?

El reparto incluye a:

Kathryn Hahn como Agatha Harkness

Joe Locke como William Kaplan / Billy Maximoff

Debra Jo Rupp como Sharon Davis

Aubrey Plaza como Muerte / Rio Vidal

Sasheer Zamata como Jennifer "Jen" Kale

Ali Ahn como Alice Wu-Gulliver

Okwui Okpokwasili como Vértigo

Patti LuPone como Lilia Calderu

Chloe Camp como a una joven Lilia

Evan Peters como Ralph Bohner

Maria Dizzia como Rebecca Kaplan

Paul Adelstein como Jeff Kaplan

Miles Gutierrez-Riley como Eddie

Kathryn Hahn interpreta a Agatha Harkness en 'Agatha en todas partes'.Fuente: Marvel

¿Dónde puedo ver en línea Agatha en todas partes?

Los siete primeros episodios de Agatha en todas partes están disponibles exclusivamente en Disney+. Los dos capítulos restantes se estrenarán el miércoles 30 de octubre con un final con dos episodios.

La plataforma de streaming también ofrece los nueve episodios de la miniserie WandaVision, donde Kathryn Hahn hizo su primera aparición como Agatha Harkness.

Patti LuPone interpreta a Lilia Calderu en 'Agatha en todas partes'.Fuente: Marvel

¿De qué trata Agatha en todas partes?

Al final de WandaVision, la bruja Agatha Harkness quedó atrapada en Westview. En Agatha en todas partes escapa con la ayuda de un adolescente, cuya identidad se mantiene en secreto, que desea enfrentarse a las pruebas del Sendero de las Brujas. Sin sus poderes mágicos, Agatha y su nuevo compañero forman un nuevo aquelarre para afrontar los desafíos que les esperan.

Además de los evidentes guiños a WandaVision, donde conocimos a Agatha, la miniserie también incluye referencias a El exorcista y homenajes a otras icónicas brujas del cine, como la Malvada Bruja del Oeste de El mago de Oz. Asimismo, la descripción del avance que menciona "escucha las palabras de la bruja" hace un guiño a Charmed, la serie de culto de finales de los 90.

Aubrey Plaza interpreta a Muerte / Rio Vidal en 'Agatha en todas partes'.Fuente: Marvel

¿Por qué contar la historia de Agatha Harkness?

Para Mary Livanos, productora ejecutiva de la miniserie, parte del éxito de Wandavision se debió a la brillante interpretación de Katherine Hahn. “Su increíble personificación de Agatha provocó una maravillosa respuesta de los fanáticos. Eso nos dio la oportunidad de continuar su historia en Agatha en todas partes”, comenta a RPP.

Sasheer Zamata interpreta a Jennifer Kale en 'Agatha en todas partes'.Fuente: Marvel

¿Qué pasará con Wanda Maximoff?

Con el éxito de Wandavision y su conexión con la historia de Agatha, muchos fans se preguntan si Wanda Maximoff, interpretada por Elizabeth Olsen, volverá a aparecer en esta nueva narrativa. Sin embargo, la productora ejecutiva Mary Livanos es clara al respecto: “Este show trata sobre Agatha Harkness. Vamos a sumergirnos por completo en su mundo”.

Aunque la serie ofrece un sutil guiño a Wanda al inicio, la última vez que vimos a Olsen en el MCU fue durante los eventos de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura (2022), donde Wanda asumió plenamente su rol como la Bruja Escarlata. Sobre el futuro del personaje, Livanos agregó: “Creo que todos sabemos que Wanda ha sido retirada de la ecuación".

Joe Locke interpreta a William Kaplan / Billy Maximoff en 'Agatha en todas partes'.Fuente: Marvel

¿Cómo se conecta Agatha en todas partes con WandaVision?

Al final de WandaVision (2021), Agatha Harkness quedó atrapada en Westview. En Agatha en todas partes escapa con la ayuda de un adolescente gótico que desea enfrentarse a las pruebas del Sendero de las Brujas.

Basada en el personaje de Marvel Comics, Agatha en todas partes es un spin-off de WandaVision y será la undécima serie del Universo Cinematográfico de Marvel, producida por Marvel Television.

La serie comparte continuidad con los títulos que forman parte de la Fase Cinco del MCU, incluyendo Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, Guardianes de la Galaxia vol. 3, The Marvels y Deadpool & Wolverine en el cine.

'Agatha en todas partes' es un spin-off de 'WandaVision' (2021), basada en el personaje de Marvel Comics, Agatha Harkness.Fuente: Marvel

