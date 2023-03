Amanda Bynes ha permanecido en el ocaso los últimos años luego de protagonizar una serie de eventos que la llevaron a internarse en un centro de salud mental. | Fuente: Composición

En la década de los 90 y 2000, una de las actrices que protagonizó varias comedias románticas fue Amanda Bynes. Desde 'Easy A', 'Una chica en apuros' y 'Hairspray', se convirtió en una de las grandes estrellas del género, sin embargo, todo cambió cuando estaba en la cima de su carrera.

Fue en el 2010 cuando Bynes estrenó su última película y hasta el día de hoy no ha salido en pantalla. "Ser actriz no es tan divertido como parece. Si ya no amo algo, dejo de hacerlo. Ya no me gusta actuar, así que lo he dejado de hacer. Sé que 24 es una edad temprana para retirarse, pero lo escuchaste aquí primero", escribió en Twitter en el 2021.

Actualmente, a sus 35 años, Amanda Bynes parecía haber recuperado las riendas de su vida, no obstante, el trastorno bipolar que padece le ha pasado factura luego de que fuera detenida al ser hallada desnuda deambulando por las calles de Los Ángeles.

A pesar de ello, sus películas siguen siendo la favorita de los jóvenes de esta generación, así que conoce la lista de las cintas que puedes encontrar en Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max.

1. Lo que una chica quiere (2003)

Daphne Reynolds es una adolescente que viaja de Nueva York a Londres para ver a su padre, un político que pertenece a la aristocracia y que proyecta casarse con una mujer detestable. Lo que Daphne se propone es conseguir que sus padres vuelvan a estar juntos de nuevo.

Plataforma: Amazon Prime Video

2. Solos por accidente (2005)

Jenny (Amanda Bynes) es una joven de 18 años que descubre entusiasmada que su estrella de rock favorita, Jason (Chris Carmack), se alojará en el resort tropical en el que ella está trabajando. Para estar cerca de él, se cuela como polizón en un exclusivo crucero, pero una tormenta intempestiva hace que Jason caiga al mar. Sin pensarlo, Jenny se lanza a salvarlo, con lo que ambos serán arrastrados a la deriva hasta una "isla desierta". Al poco tiempo, Jenny se dará cuenta de que la isla desierta en la que creía estar, en realidad es una playa a pocos metros del hotel, pero si se lo dice a Jason, perderá la oportunidad de estar cerca de su ídolo.

Plataforma: Amazon Prime Video

3. Una chica en apuros (2006)

En ausencia de su hermano gemelo Sebastian, la joven Viola (Amanda Bynes), decide vestirse como él para tomar su lugar en el colegio y así pertenecer al equipo de fútbol, esto porque además de que es un deporte que ama, no le permiten jugar en el equipo de los chicos. Todo parece marchar en orden, y esto resulta más que divertido para Viola, hasta que se enamora de su compañero de cuarto, Duke (Channing Tatum), a quien no puede revelarle su verdadera identidad. Para su mala fortuna, una chica llamada Olivia se enamora de un Sebastian falso, por lo que todo parece complicarse. Y aunque la situación ha sido relativamente fácil de manejar para Viola, la historia da un giro de 360 grados cuando el verdadero Sebastian decide regresar de su viaje a Londres para presentarse en el colegio, y en el equipo de fútbol. Adaptación moderna y juvenil basada en la obra de Shakespeare 'Noche de reyes' ('Twelfth Night').

Plataforma: Netflix

4. Sydney White (2007)

Adaptación moderna del cuento de Blancanieves. Cuando Sydney es expulsada de la hermandad más popular del campus ya que no es suficientemente "femenina", la acogen siete chicos mal vistos socialmente, pero entrañables. Con la ayuda de sus nuevos amigos, Sydney se dedica a defender a los marginados en todos los sitios, y reta a la reina del campus a un duelo de popularidad.

Plataforma: Netflix





5. Hairspray (2007)

Tracy Turnblad (Nikki Blonsky), una chica cuya única pasión es el baile, sueña con participar en 'El Show de Corny Collins', el programa de baile más importante de Baltimore. El único problema de Tracy es que tiene una figura más bien generosa, cosa que le recuerdan siempre su novio y su dominante madre. Pero nada detendrá a Tracy, pues está segura de que ha nacido para bailar... Remake del musical "underground" de John Waters. Esta versión se basa en una adaptación de Broadway del año 2002 de gran éxito que consiguió 8 premios Tony.

Plataforma: HBO Max

6. Se dice de mí (2010)

La estudiante de secundaria Olive Penderghast (Emma Stone) miente a su amiga Rhiannon (Alyson Michalka) diciéndole que tuvo una cita con un estudiante universitario y que perdió su virginidad con él. Sin embargo, la conversación es escuchada por la presidenta del grupo cristiano de la escuela, Marianne (Amanda Bynes). El rumor se extiende rápidamente por toda la escuela, por lo que Olive decide aprovechar su nueva reputación para ayudar a su amigo homosexual Brandon (Dan Byrd). Olive finge tener relaciones con él durante una fiesta para ganar el respeto de los demás estudiantes y así no ser abusado por sus compañeros homófobos, logrando su cometido.

Plataforma: Netflix





