Amelia Vidal, diseñadora de personajes de X-Men '97, celebra la diversidad de cuerpos en la nueva serie animada

¡Los mutantes más famosos del mundo están de vuelta y más fuertes que nunca! El estreno de X-Men '97, la secuela de la querida serie animada de los años 90, ha revivido a nuestros héroes favoritos en una nueva aventura que promete emociones sin límites. Disponible en Disney+, esta serie nos lleva de vuelta al mundo de los X-Men con un toque fresco y moderno.



Amelia Vidal, la mente maestra detrás de los diseños de personajes de X-Men '97, comparte con RPP detalles sobre el proceso creativo y los desafíos que enfrentaron para mantener viva la esencia de los mutantes mientras los llevaba hacia el futuro. "Era importante no alejarse de la identidad" de la serie clásica y los cómics, al mismo tiempo que aportar un "estilo moderno", explica.



Amelia ha creado el estilo visual y la apariencia de los personajes trabajando junto a Marvel Animation, el showrunner y los directores. Se acercó al mundo de los X-Men gracias a la serie clásica, cuando era muy joven, y recuerda el programa con gran afecto. "Cada vez hay más mujeres trabajando en animación y cómics, ¡y eso hay que celebrarlo!", comenta.

X-Men se trata de celebrar que somos todos distintos y que no debemos vernos todos como salidos de un mismo molde. Amelia Vidal, Lead Character Designer de X-Men '97

Los mutantes que tanto amamos están de regreso en 'X-Men '97'.Fuente: Marvel

El mayor desafío en X-Men '97

Según Amelia Vidal, uno de los mayores desafíos que enfrentó al diseñar los personajes para X-Men '97 fue encontrar el equilibrio entre el tono nostálgico de los años 90 y una estética moderna que resuene con el público actual. Además, los avances en la tecnología de animación en 30 años demandaron que el equipo se adaptara para preservar la esencia visual característica de Marvel.



Sin embargo, el resultado ha sido satisfactorio para los fans. Disney+ reveló que el episodio estreno To Me, My X-Men alcanzó las 4 millones de vistas a nivel mundial en sus primeros cinco días de lanzamiento. Esto posicionó a la serie como el segundo estreno de primera temporada más visto para una animación en el servicio, solo detrás de What If...? en 2021.

La nueva adaptación de los X-Men se encuentra disponible en Disney+.Fuente: Marvel

Promoviendo la diversidad

Uno de los temas más discutidos antes del estreno de X-Men '97 fue el rediseño de la anatomía de personajes como Rogue, conocida en Latinoamérica como Titania. Amelia explicó que la diversidad visual era fundamental; cada miembro del equipo debía tener una silueta única, desafiando los estereotipos tradicionales y celebrando la individualidad que caracteriza a los X-Men.



"Los X-Men son muy distintos entre sí visualmente y buscábamos que los cuerpos no sean iguales. Por lo tanto, Jean Grey, Jubilee, Storm y Rogue tienen una contextura física diferente entre ellas. Lo mismo sucede con los personajes masculinos", explica Amelia. "X-Men se trata de celebrar que somos todos distintos y que no debemos vernos todos como salidos de un mismo molde".



Otro cambio notable fue la transformación en la apariencia de Morph, acompañada de la revelación de que es un personaje no binario. Amelia compartió que este metaformo añade capas de profundidad y diversidad al equipo mutante. "En este caso, se decidió seguir su aspecto visual en los cómics," indica. "Creo que es uno de los personajes del que más vamos a disfrutar", agrega.

¿De qué trata X-Men '97?

En esta entrega, los X-Men se encuentran sin su líder en la mansión y enfrentan una serie de desafíos: Cíclope se ve abrumado por la muerte de Charles Xavier, Jean Grey atraviesa una situación delicada, y Wolverine, como era de esperar, muestra su descontento, tanto por la relación entre Jean y Cíclope, como por el liderazgo de este último.



El primer episodio establece el escenario después de los eventos de la serie clásica, con la partida de Xavier de este mundo junto a la emperatriz Lilandra. El segundo episodio profundiza en la complejidad y madurez de la historia, mientras que el tercero adquiere un tono más oscuro y se conecta directamente con un personaje misterioso de la serie original.

La primera temporada de X-Men '97 consta de 10 episodios.Fuente: Marvel

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis