'X-Men '97': Un viaje a la nostalgia, la acción y el drama de la serie clásica, con un futuro prometedor [RESEÑA]

Fue a principios de la década de 1990 cuando X-Men llegó a la televisión como serie animada, a través de la señal de Fox Kids. El acontecimiento no fue cualquier cosa, ya que hablamos de una serie de culto, que marcó en definitiva lo que el fandom espera de cualquier futura adaptación del equipo de mutantes liderados por Charles Xavier.



Casi tres décadas después, Cíclope, Jean Grey, Wolverine y otros miembros del equipo regresan para continuar su legado en X-Men '97, la nueva serie animada de Marvel. Esta propuesta no solo evoca una poderosa sensación de nostalgia para los fans más veteranos, sino que también está diseñada para cautivar a una nueva generación de seguidores.

¿De qué trata X-Men '97?

En esta entrega, los X-Men se encuentran sin su líder en la mansión y enfrentan una serie de desafíos: Cíclope se ve abrumado por la muerte de Charles Xavier, Jean Grey atraviesa una situación delicada, y Wolverine, como era de esperar, muestra su descontento, tanto por la relación entre Jean y Cíclope como por el liderazgo de este último.



El primer episodio establece el escenario después de los eventos de la serie clásica, con la partida de Xavier de este mundo junto a la emperatriz Lilandra. El segundo episodio profundiza en la complejidad y madurez de la historia, mientras que el tercero adquiere un tono más oscuro y se conecta directamente con un personaje misterioso de la serie original.

Los mutantes que tanto amamos están de regreso en 'X-Men '97'.Fuente: Marvel

¿Qué destaca en X-Men ‘97?

Sin revelar spoilers, podemos decir que X-Men '97 muestra respeto por el material original y a la vez ofrece propuestas frescas. La animación sigue la tradición de los dibujos en 2D, pero con un acabado más refinado y una clara y vibrante influencia del anime. La narrativa es ágil, mezclando drama, acción y nostalgia de manera efectiva.



Las referencias al cómic son abundantes. Los fans reconocerán situaciones y personajes, como si estuvieran reencontrándose con viejos amigos. Sin embargo, la serie no se limita a apostar por la nostalgia; también mira hacia el futuro. Los diálogos están potenciados por una banda sonora espectacular. Un ejemplo claro es la presentación del equipo mutante, que suena aún más épica.



X-Men siempre ha explorado el tema de las minorías y su lucha por la aceptación e igualdad en un mundo injusto que busca suprimir todo aquello que es diferente. Esta nueva entrega no decepciona al abordar la discriminación, la segregación, la justicia, la política y, por supuesto, las relaciones humanas. Lo hace reconociendo que su audiencia ya no se limita únicamente a los niños.

Casi tres décadas después de la serie original, el equipo de mutantes más famoso de los cómics regresa.Fuente: Marvel

Entonces, ¿vale la pena ver X-Men ‘97?

El regreso del equipo mutante en X-Men '97 captura la esencia de la historia original y ofrece un enfoque casi cinematográfico, repleto de espectaculares escenas de acción y un intenso drama. La serie brinda un espectáculo audiovisual emocionante y promete seguir explorando los temas fundamentales de los X-Men, consolidándose como una excelente adición al universo de los mutantes.



Además, esta continuación tiene el potencial para atraer a una nueva generación de espectadores sin requerir que hayan visto todos los episodios de la serie clásica. Simplemente basta con sumergirse en las emocionantes aventuras de un equipo de superhéroes que, tras la pérdida de su líder, persiste contra viento y marea en su lucha por una sociedad más justa para todos.



(*) Los primeros dos episodios de X-Men '97 ya están disponibles para ver en Disney+, con los episodios restantes siendo emitidos semanalmente los miércoles.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis