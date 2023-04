El Papa Francisco habla del aborto, la comunidad LGTBI y más temas en su documental. | Fuente: Star Plus

El documental ‘Amén. Francisco responde’, dirigido por los españoles Jordi Évole y Màrius Sánchez, es protagonizado por el argentino Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, quien tendrá que enfrentarse a las preguntas de jóvenes sobre la religión.

¿De qué trata el documental?

El documental producido por Disney presenta al papa Francisco en una conversación con 10 jóvenes de diferentes partes del mundo. El sumo pontífice respondió algunas preguntas importantes sobre temas considerados tabúes para otros, pero importantes para la nueva generación, como el sexo, el racismo, la pedofilia, entre otros.

En el tráiler oficial se muestran a jóvenes, de entre 20 y 25 años, tener una charla amena con el papa, quien no duda en hacer bromas y reírse con los chicos. Asimismo, ellos compartieron algunas de sus dudas. “¿Usted tiene nómina?”, “¿Siene móvil?”, “Si yo no fuera feminista, ¿sería mejor cristiana?”, “¿Sabe lo que es una persona no binaria?”, “El tema de la pederastía en la Iglesia” y “¿Es feliz?”, fueron algunas de las interrogantes al clérigo.

¿Dónde ver ‘Amén. Francisco responde’?

El especial protagonizado por el papa Francisco se estrenó el pasado 5 de abril. Además, se encuentra disponible para Latinoamérica en la plataforma de Star+. El documental tiene una duración de 82 minutos.

Las películas más destacadas sobre el papa Francisco

Jorge Bergoglio, tras convertirse en el papa Francisco, ha generado diversas expresiones en el mundo audiovisual. Entre las producciones más destacadas sobre su vida se encuentran Los dos papas, El papa Francisco: un hombre de palabra, Francesco, Francisco: el padre Jorge, entre otros.

¿Qué preguntas respondió el papa?

¿Experimentó racismo como migrante?

“No he sufrido eso. Al contrario, en Argentina [el migrante] era muy bien recibido, porque hacía falta y se recibió gente. La mayoría de la población es migrante, una mezcla de sangres que nos ha hecho bien. El problema de las migraciones hay que tomarlo en serio. El migrante tiene que ser recibido, acompañado, promovido e integrado. Parece que hay migrantes de primera y de segunda. Los que vienen del gran drama de Ucrania son bien recibidos, y está bien, en cambio los que vienen de África son rechazados. El aspecto de migraciones no se ha resuelto y es grave”.

¿Nunca ha querido tener pareja?

“Tuve novia antes de entrar al seminario. Luego elegí el celibato”.

¿Qué piensa de la pornografía?

“El uso de la pornografía disminuye, no crece, el que hace uso de la pornografía disminuye humanamente. La catequesis sobre el sexo todavía está en pañales, creo que los cristianos no siempre hemos tenido una catequesis madura sobre el sexo y es una de las cosas bellas que hizo Dios”.

¿Tiene teléfono y redes sociales?

“Ni teléfono ni redes sociales. El Twitter lo manejan los secretarios. Me regalaron un teléfono cuando me ordené de obispo hace 30 años, era como un zapato, solo hice un llamado y lo devolví”.

