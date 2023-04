La popular actriz norteamericana Elizabeth Olsen se ha convertido en uno de los íconos femeninos de Hollywood. | Fuente: HBO Max

La serie de televisión ‘Love and Death’ llegará a HBO Max a finales del mes de abril. La producción norteamericana es protagonizada por la popular Elizabeth Olsen y cuenta una tenebrosa historia que está basada en hechos reales. Entérate qué hay detrás de la nueva entrega de la plataforma.

La historia real detrás de ‘Love and Death’

La dramática historia de ‘Love and Death’ detalla los sucesos de la vida de una mujer llamada Candy Montgomery, que decidió asesinar a sangre fría a una de sus amigas con un hacha. Afortunadamente para ella, pudo evitar la cárcel pese a las incriminaciones, ya que indicó que cometió el delito en defensa propia. Su amiga fallecida, identificada como Betty Gore, buscaba terminar con la vida de Candy, luego de descubrirla manteniendo un amorío con su esposo.

En el teaser tráiler de la serie, se puede presenciar algunos detalles de la vida de Candy, quien es una ama de casa con dos hijos y un estilo de vida rutinario. Sin embargo, la vida de Montgomery cambia totalmente cuando empieza un romance prohibido con Allan, el esposo de Betty Gore que es asistente de la iglesia Metodista de Lucas.

De acuerdo con los hechos reales, el 13 de junio de 1980 se reportó el brutal asesinato de una mujer llamada Betty Gore. Ella había tenido una dura confrontación con la verdadera Candy Montgomery por su relación extramatrimonial con Allan.

Candy le propinó 40 golpes con un hacha al cuerpo de Gore, quien habría intentado atacarla con anterioridad. Luego de un intenso juicio de ocho días, Montgomery fue declarada inocente el 30 de octubre de 1990 por un tribunal compuesto por tres hombres y nueve mujeres.

¿Cuándo se estrena y por dónde ver ‘Love and Death’?

Los siete episodios de ‘Love and Death’ serán estrenados de manera semanal a través de la plataforma de HBO Max. Estas son las fechas oficiales:

Capítulo 1: 27 de abril

Capítulo 2: 27 de abril

Capítulo 3: 27 de abril

Capítulo 4: 4 de mayo

Capítulo 5: 11 de mayo

Capítulo 6: 18 de mayo

Capítulo 7: 25 de mayo

Elenco de ‘Love and Death’

1. Elizabeth Olsen es Candy Montgomery

La popular actriz norteamericana de 34 años se ha convertido en uno de los íconos femeninos de Hollywood. Elizabeth ha participado en producciones famosas como “Avengers: Endgame”, WandaVision y “Avengers: La Era de Ultrón”.

2. Jesse Plemons es Allan Gore

Plemons vuelve a una importante producción de televisión, luego de participar en prestigiosas series como Breaking Bad, Friday Nights Lights y Fargo.

3. Patrick Fugit es Pat Montgomery

El actor norteamericano de 40 años regresa a la televisión con Love and Death, donde interpretará a Pat Montgomery. Patrick fue parte de The List y Gone Girl.

4. Lily Rabe es Betty Gore

La actriz norteamericana ostenta una carrera interesante en la televisión, donde ha aparecido en producciones como Law & Order: Criminal Intent y American Horror Story.

