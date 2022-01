Debido a las acusaciones en su contra, el actor Chris Noth no aparecerá en cameo final de la secuela de "Sex and the City". | Fuente: AFP | Fotógrafo: Dimitrios Kambouris

Las acusaciones de agresión sexual siguen afectando la carrera del actor Chris Noth, quien interpretó a Mr. Big/JohnPreston en la popular serie “Sex and the City”. En esta oportunidad, se ha sabido que el cameo que se tenía planeado para él al final de la secuela “And Just Like That” ha sido quitado.

Para quienes han estado siguiendo la nueva serie, el personaje de Chris Noth, que estaba felizmente casado con la protagonista Carrie Bradshaw (interpretada por Sarah Jessica Parker), murió en el primer episodio, de un ataque cardiaco, tras realizar una exigente rutina de ejercicios.

Si bien HBO no ha dicho nada al respecto, fuentes han revelado a The Hollywood Reporter que, para el capítulo final de la serie, se tiene planeado que Carrie visite París, ciudad donde pasó un romántico momento con su difunto esposo al final de “Sex and the City”. Al momento de esparcir sus cenizas en el río Sena, Chris Noth haría una fugaz aparición a su lado. Este cameo habría sido eliminado.

Desde inicios de diciembre, muy poco después del estreno de “And Just Like That”, Chris Noth fue denunciado por agresión sexual por dos mujeres. Con el paso de los días, se sumaron nuevas acusaciones. Esto hizo que el actor sea separado de la serie "The Equalizer".

Chris Noth, actor de "Sex and the City": Una tercera mujer lo acusó de abuso sexual

En vísperas de Navidad, una terecera mujer acusó dide abuso sexual al actor Chris Noth, popular por su papel de Mr. Big en la serie"Sex and the City", quien en 1995 recibió una orden de alejamiento tras amenazar de muerte a su exnovia.

La semana pasada, otras dos mujeres acusaron al actor de dos incidentes separados que supuestamente ocurrieron en 2004 y 2015, el primero en Los Ángeles y el segundo en Nueva York, según un artículo publicado por el diario The Hollywood Reporter.

En su respuesta, Chris Noth no negó los encuentros, pero afirmó que fueron "consensuados". "Las acusaciones contra mí hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días. No siempre significa no. Esa es una línea que no crucé", dijo en declaraciones a la cadena de noticias CNN.

NUESTROS PODCASTS

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós