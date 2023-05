La segunda temporada de ‘And Just Like That’ continuará con la historia de Carrie, Miranda y Charlotte. Conoce las tramas que dejó inconclusa la entrega pasada.

La segunda temporada 'And Just Like That' es uno de los estrenos más esperados de HBO Max este 2023. El reboot de 'Sex and the City' se estrenó en 2021, exactamente 11 años después de su última película. En esta nueva versión, los personajes de Carrie, Charlotte y Miranda están atravesando la crisis de los 50 mientras tratan de adaptarse a la nueva realidad.

Fue tanto el éxito de la primera temporada, que muy pronto volverá con una nueva entrega y se han confirmado el regreso de queridos personajes. A continuación, descubre todos los detalles de la temporada 2 de 'And Just Like That'.

¿Qué pasará en ‘And Just Like That 2’?

La primera temporada de 'And Just Like That' cuenta con 10 episodios, donde nos presentan qué fue de la vida de los queridos personajes de 'Sex and The City', a excepción de Samantha Jones. Carrie, Charlotte y Miranda siguen siendo inseparables, pero tendrán que lidiar con problemas propios al llegar a la edad media. Además, el fallecimiento inesperado de Mr. Big deja totalmente destrozada a Carrie quien tendrá que buscar la manera de salir adelante y surgirán nuevas aventuras para el trío de amigas.

En la segunda parte, la serie girará en torno a la vida amorosa de Carrie, pues Peter fue presentado como su nuevo interés y ya se ha confirmado el regreso de Aidan, su antiguo amor. También estará el drama familiar de Charlotte y el romance entre Miranda y Che.

¿Cuándo se estrenará ‘And Just Like That 2’?

Los productores de 'And Just Like That' confirmaron a través de redes sociales que la segunda temporada llegará en 2023. Recientemente, se lanzó el primer tráiler oficial con el que se anunció que la segunda entrega se estrenará en HBO Max, el próximo mes de junio. Solo queda esperar la confirmación de la fecha oficial de estreno.

¿Qué personajes regresarán para ‘And Just Like That 2’?

La segunda temporada de 'And Just Like That' continuará teniendo de protagonistas a los icónicos personajes de la franquicia: Sarah Jessica Parke como Carrie, Kristin Davis como Charlotte y Cynthia Nixon como Miranda.

No obstante, la verdadera novedad gira en torno al regreso de John Corbett como Aidan Shaw, el antiguo amor de Carrie. Por el momento se conoce que el diseñador de muebles se casó y tuvo hijos.

No cabe duda de que su regreso en esta segunda temporada, supondrá un nuevo drama amoroso para la protagonista. Además, se espera que la serie continúe la historia de la pareja. Como se recuerda, la última vez que se vieron fue en Abu Dabi, antes de que Carrie volviera con Mr. Big.

Reparto de ‘And Just Like That 2’

1. Sarah Jessica Parker

2. John Corbett

3. Kristin Davis

4. Cynthia Nixon

5. Mario Cantone

6. Sarita Choudhury

7. Evan Handler

8. Sara Ramírez

