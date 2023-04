“And just like that…” lanzó el primer tráiler de su temporada 2, con Aidan de regreso | Fuente: HBO/ Instagram

La serie de “And Just Like That” vuelve con su segunda temporada en junio de 2023. Con tres de las cuatro protagonistas de “Sex and the City”, la nueva serie de HBO trae de regreso la historia de Carrie Bradshaw. En su primera temporada, ingresaron nuevos personajes y regresaron algunos otros, como Stanford o Mr. Big.

El primer adelanto de la segunda temporada trae más de una sorpresa: Aidan, uno de los grandes amores de Carrie, regresa. ¿Será este el (re) inicio de este romance? El personaje interpretado por John Corbett fue parte importante de anteriores temporadas de la serie original, en la que luchaba por el amor de la protagonista con Mr. Big.

En el video se ve a los personajes de la anterior temporada continuar con los cabos sueltos que dejaron: Che Diaz, uno de ellos.

¿El regreso de Aidan?

El actor John Colbert, quien dio vida a Aidan, el exprometido de Carrie Bradshaw en ‘Sex and the city’, hará su ingreso en la segunda temporada de la serie ‘And just like that’, la secuela de la original de HBO.

¿Franklin será rival de Aidan? Al final de la primera temporada que trajo de regreso a Carrie, Miranda y Charlotte (sin la presencia de Samantha por problemas entre Sarah Jessica Parker y Kim Catrall), la escritora inicia un nuevo romance (del que no tenemos más información) con Franklyn, el productor del podcast que conduce.

Sin Mr Big en la vida de la protagonista, quien falleció en el primer episodio de la nueva serie, este parece ser el momento para que el amor entre ambos tenga una nueva oportunidad.

La última vez que vimos a Aidan fue en la segunda película de "Sex and the City". La historia de Aidan y Carrie terminó cuando la protagonista le comentó sus dudas frente a la propuesta de matrimonio. Ella le propone seguir viviendo juntos, pero Aidan decide romper el compromiso.

Al final de la sexta temporada de la serie, Aidan se reencuentra con Carrie en la ciudad y le comenta que se casó y es padre de un bebé. Esa es la última vez que lo vemos en la icónica serie de HBO.





