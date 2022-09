'Andor' descubrirá los misterios que rodean al Imperio. | Fuente: Disney+ / Lucasflim

Tras el estreno de Obi-Wan Kenobi en mayo de este año, llega a Disney+ una nueva serie de acción real de Lucasfilm, dirigida por Tony Gilroy. Se trata de 'Andor', la precuela de la cinta 'Rogue One' que sigue las aventuras del personaje de Diego Luna durante los años de formación de la Rebelión.

La serie tiene lugar cinco años antes de la película, en un momento crítico de la historia de Star Wars en el que la Alianza Rebelde estaba formando su oposición contra el Imperio Galáctico. En este panorama lleno de intrigas, Cassian se embarcará en una aventura para convertirse en un héroe rebelde.

"Empezar a contar una historia al revés es algo que nunca me había pasado... sabemos de qué es capaz el personaje, pero no sabemos cómo llegó ahí: a qué se refiere cuando habla de un pasado oscuro o a qué se refiere cuando habla sobre las cosas horribles que hizo por la Rebelión o a qué se refiere cuando está hace seis años en esta lucha", dijo Luna a Kinótico, un canal español de YouTube.

Al elenco también se unen: Genevieve O'Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller y Fiona Shaw. Los productores ejecutivos son Kathleen Kennedy, Tony Gilroy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna y Michelle Rejwan. Tony Gilroy también es el creador y showrunner.

Fecha y hora de estreno de todos los episodios de 'Andor'



Dinsey+, encargada de producir y distribuir la franquicia de 'Star Wars', publicó la fecha y los horarios en Latinoamérica, España y Estados Unidos para el estreno de 'Andor'.

El estreno de los tres primeros episodios de 'Andor' estarán disponibles este miércoles 21 de septiembre. Los nueve episodios restantes se estrenarán una vez por semana, también los miércoles y en el mismo horario.



- México, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua – 2.00 AM.

- Perú, Ecuador, Colombia y Panamá – 3:00 AM.

- Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico – 4:00 AM.

- Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay – 5:00 AM.

- España – 9:00 AM.

Los episodios de la primera temporada

La primera temporada de 'Andor' tendrá 12 episodios, con los primeros tres estrenándose este miércoles y el resto lanzándose semanalmente hasta el 23 de noviembre.

- Episodio 1 - 21 de septiembre

- Episodio 2 - 21 de septiembre

- Episodio 3 - 21 de septiembre

- Episodio 4 - 28 de septiembre

- Episodio 5 - 5 de octubre

- Episodio 6 - 12 de octubre

- Episodio 7 - 19 de octubre

- Episodio 8 - 26 de octubre

- Episodio 9 - 2 de noviembre

- Episodio 10 - 9 de noviembre

- Episodio 11 - 16 de noviembre

- Episodio 12 - 23 de noviembre



