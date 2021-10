Enrique Arrizon, Camila Pérez y Chord Overstreet comparten roles en la serie "Acapulco", lo nuevo de Apple TV+. | Fuente: Apple TV+

"Acapulco", la nueva serie de Apple TV+ ya disponible en la plataforma, no se filmó en el paradisíaco balneario mexicano de donde toma su nombre, sino más al norte, en Puerto Vallarta. Las Colinas, el hotel resort donde transcurre la trama protagonizada por Máximo Gallardo (interpretado en la adultez por Eugenio Derbez y la juventud Enrique Arrozin), fue el set donde los miembros del elenco permanecieron encerrados, grabando durante la pandemia.

"Esas habitaciones es donde realmente nos quedamos y donde comimos, allí nadamos en la piscina, no era un mal lugar para ir a trabajar. La experiencia fue increíble, porque de verdad sentimos como si estuviéramos en 1984", dijo Jessica Collins en un encuentro con la prensa, en el que estuvo presente RPP Noticias. Ella y el actor Chord Overstreet (conocido por su rol en "Glee") fueron los únicos integrantes del reparto que no eran mexicanos.

Estar en un equipo donde se hablaba mayormente el español fue "complicado" para Chord, pese a que en la historia de "Acapulco", al interior de Las Colinas, solo se habla inglés. Sin embargo, significó también algo "emocionante", pues tuvo la ocasión de "hacer algo diferente". "Nunca había hecho o experimentado hacer otro programa así, fue una gran oportunidad de aprendizaje. Es una gran experiencia de vida y una aventura de lo que crees", sostuvo.





Jessica Collins interpreta a la dueña de Las Colinas, el hotel resort en el que transcurre "Acapulco". | Fuente: Apple TV+

Mientras Jessica Collins dio vida a una madre difícil, dueña del resort adonde llegan estrellas y huéspedes de todas partes del mundo, a Overstreet le tocó encarnar a su hijo, convertido en gerente de una empresa que le genera una relación tirante con su mamá. Pero fuera de la ficción, la química entre los dos intérpretes fue más bien relajada y de mutuo respeto.

"Jess es la persona con la que es más fácil trabajar", dijo el actor. Y su colega, ganadora de un Emmy en el 2016 por su papel en "The Young and the Restless", acotó: "Soy tan fan de Chord que lo siento mucho, no puedo imaginar decirle eso a mi hijo, Diane [su personaje] puede ser muy cruel".

Los latinos se abren camino en Estados Unidos

Ya lo había dicho Eugenio Derbez, productor ejecutivo y protagonista de "Acapulco": la serie puede ser también un reflejo de la lucha latina en Estados Unidos. Pero ¿cómo se ve hoy el panorama para la nueva generación de actores y actrices latinoamericanos que buscan impulsar una carrera en la industria televisiva y cinematográfica estadounidense?

Según el mexicano Fernando Carsa, que encarna en la ficción a Memo (el mejor amigo de Máximo Gallardo), "las cosas están cambiando, pero todavía hay demasiado trabajo por hacer". Para él, existen intérpretes, como el caso de Eugenio Derbez o Damián Alcázar (quien también forma parte del elenco de "Acapulco"), que "han preparado el camino" para "los que venimos".

"Nos da tanta emoción ser parte de este proyecto que contribuye a ese movimiento que estamos tratando de crear", señaló.

Una impresión que la colombiana Camila Pérez compartió. Y agregó: "Queremos darle esperanza a los jóvenes actores. Si esta plataforma de Apple hizo un show así, imagínate lo que vamos a inspirar en otras plataformas. Esto está abriendo otras puertas. Eugenio [Derbez] nos abrió las puertas en Estados Unidos. (...) Es una inspiración tremenda".





Para Fernando Carsa, Regina Orozco fue una de sus hadas madrinas en "Acapulco". | Fuente: Apple TV+

Otra inspiración para estos dos jóvenes actores fueron Damián Alcázar y Jessica Collins de cuya veteranía tomaron apuntes para enriquecerse durante la filmación. En especial para Carsa, cuya carrera recién empieza, pues Camila Pérez ya acumula experiencia con sus roles en series como "Gotham" o "Blue Bloods".

"Regina Orozco, Vanessa Bauche y Jessica Collins, las considero mis hadas madrinas en set, porque fueron una guía muy grande en todo el proceso, contestaban preguntas desde cositas de actuación hasta temas de todo el negocio de entretenimiento", contó el actor mexicano.

Con "Acapulco", la colombiana Camila Pérez suma otro título televisivo a su carrera, marcada por sus roles en "Gotham" y "Blue Bloods" | Fuente: Apple TV+





