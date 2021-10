Eiza González y Tobey Maguire se unen al reparto de 'Extrapolations', una nueva serie de Apple TV Plus. | Fuente: Apple | Fotógrafo: Alexandra Finegersh

“Extrapolations” reunirá a estrellas destacadas de Hollywood para la plataforma Apple TV+. Las estrellas Eiza González, Marion Cotillard, Tobey Maguire y Forest Whitaker se unen al elenco de la esperada serie de antología creada por el prolífico escritor, director y productor Scott Z. Burns.

Estos actores se suman a Meryl Streep, Sienna Miller, Kit Harington, Tahar Rahim, Matthew Rhys, Daveed Diggs, Gemma Chan, David Schwimmer y Adarsh ​​Gourav. Cabe destacar que, por el propio género antológico de la ficción, cada episodio contará con un grupo de actores distintos.

Apple TV+ anunció hoy que Eiza González, Marion Cotillard, Tobey Maguire y Forest Whitaker se unirán al elenco en expansión y repleto de estrellas de "Extrapolations", una nueva serie de antología sobre el cambio climático de Apple Original del escritor, director y productor ejecutivo Scott Z Burns (“Contagion,” “An Inconvenient Truth,” “The Report”).

Actualmente en producción y producida para –Apple TV+ –por Media Res de Michael Ellenberg–, la serie "Extrapolations" cuenta historias íntimas e inesperadas de cómo los próximos cambios en nuestro planeta afectarán el amor, la fe, el trabajo y la familia a escala personal y humana.

Contada a lo largo de una temporada de ocho episodios interconectados, cada historia de la serie con guion seguirá la batalla mundial por nuestra supervivencia mutua que abarca el siglo XXI.

Sobre los nuevos fichajes de Apple TV+

La ganadora del Oscar Marion Cotillard (“La Vie En Rose,” "Two Days, One Night,” “Inception") dará vida a 'Sylvie Bolo’, una coleccionista de arte.

Eiza González (“Ambulance,” “I Care A Lot,” “Baby Driver”) interpreta a ‘Elodie,' una artista / influencer.

Tobey Maguire (“Babylon,” “The Great Gatsby,” “Spider-Man” films) es 'Nic,' un agricultor de algas.

El ganador del Oscar Forest Whitaker (“The Last King of Scotland,” “Godfather of Harlem”) es 'August Bolo,' un inversor de poca monta.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella nos reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.