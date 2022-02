Amazon Prime Video anunció su nueva película 'All the Old Knives', que contará con Chris Pine y Thandie Newton, se estrenará el 8 de abril de este año. | Fuente: Composición

Amazon Prime Video anunció su nueva película "All the Old Knives" que se estrenará el 8 de abril de este año. Esta cinta contará con la participación de los reconocidos actores Chris Pine y Thandie Newton.

Sinopsis de "All the Old Knives"

Cuando la CIA descubre que uno de sus agentes diseminó información que costó las vidas de más de 100 personas, el agente veterano Henry Pelham (Chris Pine) es asignado para revelar al infiltrado entre sus ex compañeros de oficina en la estación de la agencia en Viena. Su investigación lo lleva de Australia a Inglaterra, hasta California en donde se reúne con una excolega y ex amante, Celia Harrison (Thandie Newton).

La dupla se ve obligada a borrar las líneas entre profesión y pasión en esta cautivadora historia de espionaje global, ambigüedad moral y traición mortal. Dirigida por el aclamado director danés Janus Metz y escrita por Olen Steinhauer, el largometraje también es protagonizado por Laurence Fishburne y Jonathan Pryce.

"All the Old Knives" se basa en el libro de Olen Steinhauer quien también es el guionista de la película de Amazon Prime Video. | Fuente: Amazon Prime Video

El estreno de Amazon Prime Video

Cabe resaltar que Amazon Prime Video sigue incluyendo nuevo material, pero los fanáticos de esta plataforma están esperando el estreno de la serie "El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder" que ya tiene nombre oficial y da una pista de lo que está por venir.

El título completo fue revelado y el significado detrás del subtítulo no será ajeno para los fans de J.R.R. Tolkien, presagiando una historia épica que une los eventos más importantes de la Segunda Edad de Tolkien: el forjado de los icónicos anillos, de los que escuchamos en la saga cinematográfica que vimos hace algunos años.

El drama que tendrá varias temporadas estrenará exclusivamente en Prime Video en más de 240 países alrededor del mundo el viernes 2 de septiembre, con nuevos episodios disponibles semanalmente en múltiples idiomas.

