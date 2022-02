Néstor Villanueva reveló que actuará en una serie para Prime Video. | Fuente: Instagram / Néstor Villanueva

De la música a la televisión. El cantante de cumbia Néstor Villanueva anunció que debutará como actor en la serie "Súper Cóndor", producción peruana que estará disponible en la plataforma de 'streaming' Amazon Prime Video desde el próximo mes de marzo.

Según el cumbiambero, dará vida a una "policía encubierto" en la ficción televisiva que tiene entre los miembros de su elenco a Pietro Sibille. "No puedo decir mucho, porque sino... la idea es que la vean, porque está muy bueno", añadió en el programa "En boca de todos".

Asimismo, Néstor Villanueva adelantó que los primeros capítulos de "Súper Cóndor" se estrenarán "a fines de marzo". En las imágenes propaladas, se pueden ver al todavía esposo de Flor Polo bajo la piel de un agente policial en escenas de acción.

Como se sabe, el cantante inició su carrera musical hace más de una década y, a la fecha, tiene una orquesta de cumbia. Ha participado en otras producciones televisiva, pero de corte competitivo. Hace tres años, concursó en "El artista del año".

El fin de su matrimonio con Flor Polo

El pasado 19 de enero, Flor Polo emitió un comunicado en sus redes sociales para anunciar el fin de su matrimonio con el cantante Néstor Villanueva. La pareja llevaba 11 años de casados y fruto de esa relación, llegó a tener dos hijos.

"Durante semanas se ha especulado sobre el fin de mi matrimonio con el señor Néstor Villanueva. En este lapso también he decidido no pronunciarme por respeto a mí aún esposo, nuestras familias y en especial a mis menores hijos a los cuales de ambas partes siempre nos preocupa por su bienestar físico y mental", empezó.

En el texto, la hija de Susy Díaz reafirmó las declaraciones que brindó días atrás su expareja. "El señor Néstor Villanueva ha declarado públicamente que está soltero por lo cual me queda reafirmar lo manifestado a fin de dar por concluido algún tipo de especulación", sostuvo.

"A mi aún esposo me queda agradecer por todos estos años de compañía. Tenemos dos hijos hermosos por quienes debemos salir adelante y le deseo de todo corazón el mejor de los éxitos en sus proyectos personales y profesionales. Muchas gracias a las personas que se han preocupado por mí. Estoy bien, agradecida por las muestras de cariño y solidaridad", finalizó.

