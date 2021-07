El actor Chris Pratt forma parte de la película "The Tomorrow War" que se estrena próximamente en Amazon Prime Video. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Frank Masi

Chris Pratt ha dejado de enfrenarse con dinosaurios de "Jurassic World" y luchar junto a superhéroes de Marvel para combatir alienígenas en "The Tomorrow War", una superproducción que llamó la atención del actor por tratarse de una historia completamente original.



"A veces me escribe gente en redes sociales y dice, 'por qué todo tiene que ser una secuela o basado en un cómic, por qué no podemos tener algo original'. Y esta cinta tampoco se basa en una marca de juguetes o algo así, es completamente nueva", explicó Pratt en una entrevista con EFE.



En "The Tomorrow War", que se estrena en Amazon Prime Video este 2 de julio, Chris Pratt interpreta a un profesor de instituto llamado Dan que se alista en el Ejército para viajar al futuro al año 2051, cuando la Tierra está siendo invadida por un grupo de alienígenas que la población no puede erradicar.



Dan se reunirá con su padre James (J.K. Simmons) y una científica militar (Yvonne Strahovski) con el objetivo de reescribir el destino de la humanidad.



La película, que combina el género bélico con la ciencia ficción, era una de las grandes apuestas de los estudios Paramount. Aunque, tras varios atrasos por la pandemia, vendieron los derechos a Amazon por una cantidad estimada de 200 millones de dólares, unos números que en la actualidad solo manejan sagas como "Fast & Furious" o "Star Wars".



"Los estudios trabajan con un algoritmo"

"Es una película con un gran presupuesto —destacó Chris Pratt—. Los filmes originales normalmente se hacen con menos presupuesto, porque construir una audiencia lleva su tiempo y los estudios no se sienten cómodos con esas magnitudes"



El actor conoce bien el funcionamiento de Hollywood en los últimos años: Es uno de los rostros principales de dos de las franquicias más rentables del cine, Jurassic World de Universal y Marvel de Disney.



"Los estudios trabajan con un algoritmo que determina cuál será el mejor retorno de inversión y que se basa en el alcance. Puedes hacer una película basada en una marca conocida, que ya tienes automáticamente una audiencia", razonó.



Por eso, Pratt decidió que la mejor ocasión para debutar como productor (además de protagonista) era presentar algo nuevo para el público.

"Un espectáculo visual con mucho corazón"

La novedad no fue lo único que convenció a Chris Pratt para sumarse a una cinta que describe como un "espectáculo visual" con mucho "corazón y humor".



Pratt, que ya demostró sus dotes para el humor en "Parks and Recreation" se ha rodeado de un elenco curtido en la comedia como Sam Richardson ("Veep"), Mary Lynn Rajskub ("Mr Show's") y Mike Mitchell ("The Birthay Boys").



El actor también incorporó elementos que hicieran más cercano el guion escrito por Zach Dean, como la relación del protagonista con su padre y su hija, el motivo principal por el que se embarca en la misión.



Y a los aspectos cómicos y dramáticos se suma la acción.



Chris Pratt y el director de "The Tomorrow War", Chris McKay ("The Lego Batman Movie") rechazaron el uso del croma y decidieron rodar en localizaciones reales como plataformas petrolíferas o glaciares de Islandia, donde llegaron a instalar una grúa para grabar escenas de lucha.



"Estamos orgullosos del resultado y queremos que la gente lo vea", indicó el actor.



"He ido avanzando poco a poco con una carrera de 20 años"

Tras el estreno de esta apuesta por la ciencia ficción, Chris Pratt se prepara para un 2022 en el que volverá a las sagas multimillonarias con "Jurassic World: Dominition" y "Thor: Love and Thunder", aunque está decidido a seguir sumando proyectos en su faceta de productor.



"He tenido la ventaja de ir avanzando poco a poco con una carrera de 20 años y al hacerlo he visto a mucha gente llegar a la cima y cómo les afectó, positivamente y negativamente" explicó.



"Por eso me propuse que cuando tuviera una posición alta, no dejaría que nadie tuviera mala actitud. Porque la basura cae por la colina, si el de arriba es un idiota hace que todos se traten así. Y es muy desagradable estar 5 o 6 meses en una producción donde todos tienen una actitud miserable", concluyó.

(Con información de EFE).



