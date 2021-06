"De viaje con los Derbez" es la producción más vista de la plataforma Amazon Prime. | Fuente: Amazon Prime

“De viaje con los Derbez” se convirtió en la producción más vista en la historia de la plataforma Amazon Prime. Por esa razón, el comediante mexicano Eugenio Derbez y su familia reaccionaron al éxito que obtuvo el reality familiar tras el estreno de su segunda temporada.

En su cuenta oficial de Instagram, el clan Derbez compartió su celebración tras enterarse que su programa es lo más visto del servicio streaming desde su creación. “GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS. ‘De viaje con los Derbez’ se convirtió en la serie más vista en la historia de Amazon Prime Video”, escribió en la leyenda del video.

Los nuevos episodios de “De viaje con los Derbez” llegaron el pasado 20 de mayo a Amazon Prime. “Evitamos aeropuertos, ciudades aglomeradas y la única opción que encontramos fue un ‘roadtrip’, estuvimos metidos en un camper viajando a lugares que nunca imaginé que existieran en Estados Unidos. Es la primera vez que viajo con todos mis hijos estando solteros”, comentó antes de su lanzamiento.

Aislinn Derbez tuvo que dejar el reality

“De viaje con los Derbez” estrenó su segunda temporada el pasado 20 de mayo en la plataforma Amazon Prime. En los nuevos episodios, los espectadores se reencontraron con la esfera más íntima del clan Derbez en un nuevo viaje: secretos familiares, momentos de risa y también algunos quiebres emocionales.

Tras divorciarse de Mauricio Ochmann, padre de su hija Kailani, la actriz mexicana Aislinn Derbez atraviesa una situación vulnerable a nivel personal. Con el lanzamiento de la nueva entrega del reality familiar se conoció que ella tuvo que abandonar el rodaje en el capítulo titulado “Here we go again”. ¿Qué sucedió?

La hija mayor de Eugenio Derbez anunció su salida de “De viaje con los Derbez” con emotivas palabras: “Estoy empezando a extrañar mucho a Kai, demasiado. Me toca regresar a ser mamá. Me quedan solamente dos días de vacaciones aquí, así que los quiero aprovechar al máximo. […] Me voy de regreso a Los Ángeles”.

